2018-10-29T10:26:48+03:00
Здоровье

Участники конкурса «КП»-Пермь» «Клиника года» в номинации «Лучшая детская клиника»

Голосование продлится до конца декабря
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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1) ГКУЗ «ПКЦ СПИД и ИЗ» - организация и проведение мероприятий по диагностике, лечению, профилактике ВИЧ-инфекции, СПИД-ассоциируемых заболеваний, оказание медицинской помощи по программе государственных гарантий оказания населению Пермского края медицинской помощи, работа кабинета врача-педиатра. Тел. (342) 285-03-56, сайт http://aids-centr.perm.ru

2) Медицинский центр «Философия красоты и здоровья» Это современный многопрофильный комплекс с коллективом высокопрофессиональных специалистов и медицинским оборудованием мирового уровня. Предоставляется полный перечень бесплатных медицинских услуг, утвержденных территориальной программой ОМС. Тел. 8 (342) 260-60-60, сайт medic-group.ru

3) ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница» Лечебно-диагностическое учреждение педиатрического профиля Пермского края, предоставляющее полный спектр медицинских услуг. Тел. 8 (342) 221-65-30, сайт permkdkb.ru

4) Первый медико-педагогический центр «Лингва Бона» Спектр оказываемых услуг: детская неврология, детская психоневрология, сомнология, психотерапия, медицинская психология, иммунология-аллергология, педиатрия, логопедия, дефектология, функциональная диагностика (ЭЭГ, когнитивные вызванные потенциалы, видео-ЭЭГ сна, полисомнография). Тел.: 8 (342) 215-59-53, 8 964 19 02 003, сайт lingvabona.ru

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