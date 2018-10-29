Участники конкурса «КП»-Пермь» «Клиника года» в номинации «Клиника с лучшим сервисом»

СЕГОДНЯ 10:16 2018-10-29T10:17:12+03:00

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1) ООО Центр стоматологии и имплантологии «Астра-мед»

Спектр оказываемых услуг: стоматология терапевтическая, хирургическая, детская, ортодонтия, рентгенология. Тел.: 8 (342) 258-39-39. 258-34-34, сайт: астрамедцентр.рф

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2) Стоматологическая клиника «Аллада Пермь»

Создает УЛЫБКИ и возвращает УВЕРЕННОСТЬ! Клиника предоставляет стоматологические услуги в полном объеме. Мы работаем на новейшем технологическом оборудовании современными качественными материалами. Тел. 8 (342) 226-25-00, сайт sk-allada.ru

3) ООО «Клиника «Генезис» - 5 причин голосовать за «Генезис»:

Наши врачи подбирают щадящие и эффективные схемы лечения. 2. Мы не просто лечим, мы возрождаем здоровье. 3. Все специалисты в одном месте. 4. Лечение для нас - призвание, а пациенты - добрые друзья, которых мы ведем по жизни. 5. Здесь лучшие в своем деле профессионалы. Телефоны для записи и справок: +7 (342) 200-95-31; 202-64-02, сайт genesis-clinic.ru

4) ООО «Центр стоматологии «32 Практика»

Мы оказываем широко востребованные стоматологические услуги для взрослых и детей с соблюдением мирового протокола, а также целый ряд уникальных, редких для России процедур и операций. Тел.: 8 (342) 2700-732, 8 (800)50-07-732. Сайт http://32praktika.ru

5) Пермская клиника лазерной хирургии и флебологии «Флеболог» - в пермской клинике лазерной хирургии и флебологии «Флеболог» занимаются вопросами лечения варикозной болезни методом ЭВЛК. Эндовенозная лазерная коагуляция – это метод лечения варикоза, который не требует послеоперационной реабилитации. Сразу после проведенной процедуры ЭВЛК пациент способен самостоятельно передвигаться, не испытывая при этом никакого дискомфорта. Единственное, что после операции пациент отдыхает 20 минут в специальной палате.

6) ООО МЦ «Евромедсервис» - один из старейших частных проктологических центров г. Перми. Ежедневный прием проктолога, колопроктолога, множество эндоскопических исследований в день (колоноскопия, фгдс), оперативные вмешательства проктологического профиля - являются обычной практикой центра в течение многих лет. Помимо проктологии и эндоскопии клиника занимается лечением ожирения и перевозкой (транспортировкой) больных на специализированном реанимобиле. Тел. (342) 212-18-12, сайт evromedservis.ru

7) Стоматолорика - независимые центры трехмерной диагностики зубов и лор-органов находятся в городе Перми в нескольких филиалах для вашего удобства. Конусно-Лучевая Компьютерная Томография - это современный метод диагностики в стоматологии, позволяющий получить высококачественные снимки. Тел. 8 (342) 279-10-08, сайт www.stomatolorika.ru

8) Студия красоты «Бэлла»

Предоставляет услуги фракционный лазерный фототермолиз СО2.

Благодаря своим уникальным возможностям этот лазер является единственной системой, которая способна решить наиболее сложные задачи, подстраивая при этом индивидуальные параметры пациентов. Всего за 3 - 4 процедуры - гарантировано 100-процентное обновление коллагена. Фракционный фототермолиз СО2 лазер по праву считается «золотым стандартом» лазерной косметологии. Теперь добиться потрясающего эффекта омоложения и лифтинга кожи можно без помощи хирурга. Главное - желание быть красивыми! Что такое фракционность? Это разделение лазерного луча на множество микролучей. То есть на кожу воздействует лазер не сплошным пятном, а своеобразной сеткой, и именно благодаря такому распределению лазерного света в коже запускаются механизмы образования нового коллагена. Таким образом, успешно решаются проблемы морщин, повышаются тургор и эластичность кожи, происходит реальное омоложение. Результаты фракционного фототермолиза становятся заметны очень быстро: уже через неделю начинают разглаживаться морщины, кожа обретает здоровый цвет и структуру, становится видимым лифтинговый эффект. Лазер, проникая в глубокие дермальные слои кожи, обеспечивает воздействие, результат которого сравним с результатом пластической операции. Возможности лазеров не ограничиваются исключительно омоложением кожи - аппарат позволяет не только простимулировать глубинные процессы регенерации, но и очистить кожу от таких дефектов, как следы акне, рубцы и шрамы, сосуды, доброкачественные новообразования.

Показания:

• подтягивание кожи лица, шеи, декольте (лифтинг);

• сглаживание рубцов, шрамов, стрий;

• устранение дефектов кожи, расширинности пор и признаков старения кожи;

• восстановление овала лица;

• устранение морщин (за 1 процедуру глубина морщин уменьшается в несколько раз);

• выравнивание рельефа кожи.

9) ООО «Мир улыбок» - это современная стоматологическая клиника, которая оказывает широкий спектр медицинских услуг по лечению зубов, протезированию, имплантации. Высокоточная диагностика позволяет ставить максимально верную программу лечения. Более того, в стоматологии «Мир улыбок» открыт прием по полисам ОМС. Тел. +7 (342) 233-55-55, сайт mirul@mirul.ru

10) ООО «А2Мед» - спектр оказываемых услуг в области гинекологии, маммологии, гастроэнтерологии, неврологии, эндокринологии, кардиологии, гематологии, гематологии, узи, физиотерапия, КТГ, ЭКГ, лаборатория анализов, дневной стационар, кольпоскопия, патология шейки матки. Тел. 8 (342) 285-05-07, сайт perm.a2med.ru

11) ФГБУ «ФЦССХ им. С. Г. Суханова» Минздрава России (г. Пермь).

Услуги - хирургическое лечение врожденных пороков сердца, приобретенных пороков сердца, ишемической болезни сердца, заболеваний аорты и магистральных сосудов, нарушений ритма сердца, диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы. Тел. (342) 239-87-18, сайт permheart.ru

12) ООО «Персона Детства» - это специализированная детская стоматология в Перми: современная клиника, где опытные и внимательные детские стоматологи оказывают все виды стоматологической помощи маленькому пациенту по современным стандартам. Тел. 8 (342) 217-11-00, 8 (904)843-0655, сайт persona-detstva.ru

13) ООО «Медицинский центр «Диапазон», лаборатория KDL .

Медицинский профиль - клинико-диагностическая лаборатория. Спектр оказываемых услуг - медицинские исследования. Тел. 8 (342) 20-60-400, сайт kdl.ru

14) ООО МЦ «Мировоззрение».

Спектр оказываемых услуг: офтальмология, кардиология, неврология, нефрология, ревматология, гинекология, ультразвуковая диагностика, косметология, медицинский массаж, гастроэнтерология, онкология, дерматовенерология, терапия, сексология. Тел. 8 (342)21-444-21, сайт mirovozzrenye.ru

15) ООО «Сфера здоровья Ваших глаз».

Спектр оказываемых услуг: амбулаторный, лечебно-диагностический, консультативный прием врача-офтальмолога, нехирургические методы коррекции зрения (очками или контактными жесткими/мягкими линзами), аппаратное лечение, узкая специализация: нейро-офтальмология. 8 (342) 212-18-33, сайт www.sph-perm.ru

16) Медицинский центр «СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ» - это современное лечебно-диагностическое учреждение, оснащенное высокотехнологичным медицинским оборудованием премиум-класса и имеющее в своем штате самых высококвалифицированных специалистов города. Тел. 8 (342) 211-03-03, сайт http://моиврачи.рф

17) ООО « Клиника классической медицины»

Спектр оказываемых услуг: консультативный прием, гирудотерапия, рефлексотерапия, пневмопунктура, мануальная терапия, лечебные блокады, кинезиотейпирование, массаж, процедурный кабинет, физкабинет, забор анализов. Тел.: 8 (342)259-00-03;201-02-03, сайт www.classic-med.ru

18) «ЛОР плюс» - сеть клиник в Перми по лечению заболеваний уха, горла и носа. Компетентные врачи и современная техника делают чудеса для детей и взрослых. Эффективно лечим синуситы и гаймориты, отиты и аденоиды у детей, храп у взрослых. Исцеляем при головокружениях и снижении слуха. Лечим заболевания гортани и восстанавливаем голос. Тел. (342) 258-258-8, сайт lor-plus.ru