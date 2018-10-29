Участники конкурса «КП»-Пермь» «Клиника года» в номинации «Лучшая клиника семейного здоровья»

СЕГОДНЯ 10:11 2018-10-29T10:11:58+03:00

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Продолжаем знакомить вас с участниками нашего конкурса «Клиника года». На этот раз мы расскажем про участников номинации «Лучшая клиника семейного здоровья».

1) ООО «Доктор Сан» - квалифицированные врачи предложат индивидуальный план лечения для каждого клиента медицинского центра. Лечение проходит в удобное для пациента время. Системный и персональный подход - главные принципы медицинского центра, которые позволяют гарантировать отличный результат. Тел. 8 (342) 255-64-14, сайт doctorsan.perm.ru

2) Медицинская клиника «Эликсир-Д» - консультации врачей, лабораторная, узи и функциональная диагностика, все виды медосмотров, больничные листы и справки Клиника «Эликсир-Д» начала работу в 2005 году как первое частное многопрофильное медицинское учреждение города Чайковского. Тел.: (34241) 3-80-03, (342) 248-01-49, сайт elixird.ru

3) ООО «А2Мед» - спектр оказываемых услуг в области гинекологии, маммологии, гастроэнтерологии, неврологии, эндокринологии, кардиологии, гематологии, гематологии, узи, физиотерапия, КТГ, ЭКГ, лаборатория анализов, дневной стационар, кольпоскопия, патология шейки матки. Тел. 8 (342) 285-05-07, сайт perm.a2med.ru

4) Центр доктора Бубновского. Доктор С. М. Бубновский разработал уникальную методику, минимизирующую прием лекарств и помогающую пациентам избежать операций. Кинезитерапия - комплекс авторских упражнений для активной проработки мышечного аппарата и позвоночника, восстановления после травм и переломов, лечения остеохондроза, грыж межпозвоночных дисков. К каждому пациенту мы подходим индивидуально и помогаем восстановить и сохранить здоровье даже в самых сложных ситуациях!

Точное выполнение гимнастики помогает достичь отличных результатов:

• укрепление связочного аппарата;

• повышение эластичности мышечных волокон и суставов;

• воздействие на глубокие мышцы спины;

• уменьшение болевого синдрома;

• нормализация питания и кровообращения в проблемных отделах позвоночника;

• профилактика поражений костных и хрящевых элементов в отделах опорного столба.

Метод доктора Бубновского успешно применяется и в программах женского здоровья - лечения женских заболеваний и подготовки к родам. Он гарантирует хорошее самочувствие беременной женщины и создание оптимальных условий для развития будущего ребенка. Программы детского здоровья помогают справиться с последствиями малоподвижного образа жизни, неправильного сидения за партой, нездорового питания или слабой физической формы, которые приводят к заболеваниям позвоночника. Кинезитерапия - оптимальный способ развития у детей здоровой осанки. Подробности метода и условия занятий - на сайте http://bubnovskyperm.ru и по телефону 8 (342)207-00-18.

5) ООО «Медицинский центр «Диапазон», лаборатория KDL .

Медицинский профиль - клинико-диагностическая лаборатория. Спектр оказываемых услуг - медицинские исследования. Тел. 8 (342) 20-60-400, сайт kdl.ru

6) Медицинский центр «Философия красоты и здоровья». Это современный многопрофильный комплекс с коллективом высокопрофессиональных специалистов и медицинским оборудованием мирового уровня. Предоставляется полный перечень бесплатных медицинских услуг, утвержденных территориальной программой ОМС. Тел. 8 (342) 260-60-60, сайт medic-group.ru