Участники конкурса «КП»-Пермь» «Клиника года» в номинации «Лучшая многопрофильная клиника»

СЕГОДНЯ 10:06 2018-10-29T10:08:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Знакомим вас с участниками конкурса «Клиника года» в номинации «Лучшая многопрофильная клиника».

1) ООО «Клиника «Генезис» - 5 причин голосовать за «Генезис»:

1. Наши врачи подбирают щадящие и эффективные схемы лечения. 2. Мы не просто лечим, мы возрождаем здоровье. 3. Все специалисты в одном месте. 4. Лечение для нас - призвание, а пациенты - добрые друзья, которых мы ведем по жизни. 5. Здесь лучшие в своем деле профессионалы. Телефоны для записи и справок: +7 (342) 200-95-31; 202-64-02, сайт genesis-clinic.ru

2) ООО «Клиника комплексной медицины «Клиницист» Med-Clinic - это многопрофильная медицинская организация, широко работающая как с юридическими лицами, так и с населением. Тел. (342) 288-55-93, сайт http://med-clin.ru

3) Студия красоты и здоровья «Бэлла» Предоставляет услуги фракционный лазерный фототермолиз СО2. Благодаря своим уникальным возможностям этот лазер является единственной системой, которая способна решить наиболее сложные задачи, подстраивая при этом индивидуальные параметры пациентов. Всего за 3 - 4 процедуры - гарантировано 100-процентное обновление коллагена. Фракционный фототермолиз СО2 лазер по праву считается «золотым стандартом» лазерной косметологии. Теперь добиться потрясающего эффекта омоложения и лифтинга кожи можно без помощи хирурга. Главное - желание быть красивыми! Что такое фракционность? Это разделение лазерного луча на множество микролучей. То есть на кожу воздействует лазер не сплошным пятном, а своеобразной сеткой, и именно благодаря такому распределению лазерного света в коже запускаются механизмы образования нового коллагена. Таким образом, успешно решаются проблемы морщин, повышаются тургор и эластичность кожи, происходит реальное омоложение. Результаты фракционного фототермолиза становятся заметны очень быстро: уже через неделю начинают разглаживаться морщины, кожа обретает здоровый цвет и структуру, становится видимым лифтинговый эффект. Лазер, проникая в глубокие дермальные слои кожи, обеспечивает воздействие, результат которого сравним с результатом пластической операции. Возможности лазеров не ограничиваются исключительно омоложением кожи - аппарат позволяет не только простимулировать глубинные процессы регенерации, но и очистить кожу от таких дефектов, как следы акне, рубцы и шрамы, сосуды, доброкачественные новообразования.

Показания:

• подтягивание кожи лица, шеи, декольте (лифтинг);

• сглаживание рубцов, шрамов, стрий;

• устранение дефектов кожи, расширинности пор и признаков старения кожи;

• восстановление овала лица;

• устранение морщин (за 1 процедуру глубина морщин уменьшается в несколько раз);

• выравнивание рельефа кожи.

4) ООО «Консультативно-диагностический центр «Профимед» - это современный, консультационно-диагностический центр с большим спектром медицинских услуг. На сегодняшний день наша клиника укомплектована современным, высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет выполнять такие процедуры, как 3D УЗИ плода и много другое. Тел. (342) 210-11-88, сайт pmperm.ru

5) Медицинская клиника «Эликсир-Д» - консультации врачей, лабораторная, узи и функциональная диагностика, все виды медосмотров, больничные листы и справки Клиника «Эликсир-Д» начала работу в 2005 году как первое частное многопрофильное медицинское учреждение города Чайковского. Тел.: (34241) 3-80-03, (342) 248-01-49, сайт elixird.ru

6) ООО «А2Мед» - спектр оказываемых услуг: в области гинекологии, маммологии, гастроэнтерологии, неврологии, эндокринологии, кардиологии, гематологии, гематологии, узи, физиотерапия, КТГ, ЭКГ, лаборатория анализов, дневной стационар, кольпоскопия, патология шейки матки. Тел. 8 (342) 285-05-07, сайт perm.a2med.ru

7) ООО МЦ «Мировоззрение»

Спектр оказываемых услуг: офтальмология, кардиология, неврология, нефрология, ревматология, гинекология, ультразвуковая диагностика, косметология, медицинский массаж, гастроэнтерология, онкология, дерматовенерология, терапия, сексология. Тел. 8 (342)21-444-21, сайт mirovozzrenye.ru

8) Медицинский центр «Философия красоты и здоровья» Это современный многопрофильный комплекс с коллективом высокопрофессиональных специалистов и медицинским оборудованием мирового уровня. Предоставляется полный перечень бесплатных медицинских услуг, утвержденных территориальной программой ОМС. Тел. 8 (342) 260-60-60, сайт medic-group.ru

9) Медицинский центр «СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ» - это современное лечебно-диагностическое учреждение, оснащенное высокотехнологичным медицинским оборудованием премиум-класса и имеющее в своем штате самых высококвалифицированных специалистов города. Тел. 8 (342) 211-03-03, сайт http://моиврачи.рф