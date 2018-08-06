Александр Шурман о сериале, снятом по мотивам его «ограбления века»: Все было совсем не так!

6 Авг. 17:44 2018-08-06T17:49:01+03:00

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Действие романа «Ненастье» пермского писателя Алексея Иванова, по которому снимался сериал, происходит в вымышленном городе-миллионнике Батуеве в 90-е годы. Водитель Герман Неволин, бывший солдат-«афганец», в одиночку устраивает дерзкое ограбление инкассаторского фургона, перевозящего выручку крупного торгового центра. Завязка романа перекликается с реальной историей, случившейся в Перми в 2009 году, когда инкассатор Александр Шурман похитил у Сбербанка 250 миллионов рублей.

Напомним, он заставил коллег, с которыми вез деньги на бронированном автомобиле, свернуть в лес. Угрожая автоматом, Шурман перегрузил мешки с деньгами в заранее пригнанную «девятку» и скрылся. Искали дерзкого инкассатора пять дней. Сначала нашли брошенную машину, а вскоре и самого грабителя. Он схоронился не где-то на далеких островах, а в землянке под Пермью. Там же обнаружили и мешки с деньгами. Правда, из 250 похищенных миллионов один так и не нашли. За ограбление Александра Шурмана приговорили к восьми годам. Отсидел в колонии он семь с половиной лет.

- Книгу «Ненастье» я начинал читать, - сообщил «КП» Александр Шурман. - Все-таки про меня написали. Но прочитал меньше чем до половины. Как-то все времени не было. Написано интересно, смешные моменты есть. Но события искажены, все было совсем не так, только суть взята. А фильм я обязательно посмотрю!

Впрочем, Алексей Иванов в интервью неоднократно уверял, что события, связанные с делом Шурмана, дали ему лишь повод, внешний сюжетный ход для романа. А сама книга вовсе не о грабителе-инкассаторе.

Кстати, Александр Шурман в колонии писал мемуары - о том, как совершил свое «ограбление века». Но его рукопись, вопреки утверждению классика, сгорела.

- Я писал в тетрадках, которые во время свиданок передавал маме, - рассказал Шурман. - У меня их штук 7 - 8 набралось. Все тетради хранились у мамы в доме, в сундуке. Но дом сгорел, от него одна труба осталась. Так что ничего от моих записей не осталось. Восстановить, конечно, хотелось бы, но некогда. Я ведь не граф Толстой, мне зарабатывать надо.

Съемки картины «Ненастье» проходили в нескольких регионах: в Крыму, в Подмосковье, Нижнем Тагиле, Волгограде, Москве. Пермь в число съемочных площадок не попала.

Режиссер картины - Сергей Урсуляк, снявший такие известные сериалы, как «Ликвидация», «Тихий Дон», «Исаев». Главные роли в фильме сыграли Александр Яценко, Александр Горбатов, Татьяна Лялина и Сергей Маковецкий. Транслировать фильм будет телеканал «Россия -1», точная дата выхода картины пока неизвестна.

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