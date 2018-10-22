Пермский экс-депутат Александр Телепнев, которого судят за избиение студента: «Все это фарс и комедия, из меня сделали козла отпущения»

СЕГОДНЯ 13:30 2018-10-22T16:14:42+03:00

Александр Телепнев: Я ни к кому не приставал Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Его друг Сергей Ванкевич, с которым они сломали челюсть DJ Smash, уже находится в колонии

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- Вся эта неприятная история напоминает мне плохую комедию, фарс, - возмущается в коридоре суда бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев, которого судят за избиение 20-летнего студента Глеба К. – Я уже не рассчитываю ни на что хорошее, меня просто демонизировали и сделали из меня козла отпущения. Я смирился, что придется отправляться в колонию. Единственное, волнуюсь за жену - как она останется одна с маленькими детьми.

Напомним, этим летом Телепнева и его друга Сергея Ванкевича уже осудили за избиение DJ Smash. Инцидент случился 10 февраля в ночном клубе "Дом культуры". Ванкевич, заприметив у барной стойки известного музыканта, попросил того сделать селфи. Фотки не получались, Ванкевич нервничал и просил переснять. Когда музыкант сказал: "Хватит", - его жестоко избили.

Телепневу и Ванкевичу дали по два года в колонии-поселении. Сегодня стало известно о том, что Ванкевич уже находится в колонии, а Телепневу могут увеличить срок наказания – за то, что в том же «Доме культуры» он избил студента.

- В ночь на 13 января я отдыхал в клубе со своими знакомыми, - говорит избитый Глеб. – К одной из девушек начал приставать незнакомый мужчина. Мне показалось, что он пьян. В клубе играла громкая музыка, и я просто задел этого мужчину и спокойно попросил его убрать руки. В ответ он своей головой ударил меня в нос. У меня пошла кровь, я попросил у бармена салфетку. В этот момент ко мне подошел сотрудник службы безопасности и вывел в холл. Там стоял ударивший меня мужчина, я несколько раз спросил его, за что он у меня ударил. На это он снова меня ударил: кулаком в правый глаз.

Глеб говорил, что еще в клубе к нему подходил Сергей Ванкевич и приносил извинения. Уже на следующий день студент нашел Ванкевича в социальных сетях и там же – опознал своего обидчика.

- Я узнал, что Телепнев профессиональный спортсмен, человек со связями, - пояснил Глеб. – Решил не обращаться в полицию, поскольку думал, что он избежит ответственности.

Глеб уверяет, что Телепнев головой ударил его в нос.Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Однако после инцидента с DJ Smah за избиение студента в отношении Телепнева возбудили еще одно уголовное дело - по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений". Процесс идет в мировом суде Ленинского района Перми.

На одном из заседаний допросили девушку, из-за которой случился конфликт. Она сказала, что в ту ночь была сильно пьяна и мало что помнит:

- Я слышала, что Глеб высказал оскорбительные слова в адрес этого мужчины. Потом пошла в гардероб за своими вещами, услышала шум, обернулась и увидела, что Телепнев ударил моего знакомого.

Сам Телепнев не признает свою вину.

- Я ни к кому не приставал и ничего в ту ночь не пил, - утверждает Александр. – Я вообще не пью, тем более крепкие напитки. Я не первый день в политике и понимаю, что все это кем-то спланированные действия. Как будто СМИ больше показывать не кого, только бывшего депутата из Перми. Доказательств моей вины очень мало.

На суде огласили характеристики с места жительства Телепнева:

- Александр отличный отец и муж, гуляет с детьми на детской площадке. Спокойный, неконфликтный человек. Не пьет и не курит.

Гособвинитель Алексей Шишигин.Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Также зачитали многочисленные благодарности от различных организаций Перми в адрес Александра Телепнева. После этого адвокат потерпевшего заявил иск о возмещении морального вреда. Сумма пока неизвестна, защита Телепнева попросила судью объявить перерыв - ознакомиться с документами.