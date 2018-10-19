В Перми жена сбитого таксистом менеджера ищет свидетелей смертельной аварии

СЕГОДНЯ 12:50 2018-10-19T12:51:59+03:00

Потому что водитель «Яндекс.Такси», который пересек двойную сплошную и вылетел на тротуар, говорит, что ни в чем не виноват

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- Я не виноват в этой аварии, - взволнованно ответил на наш звонок 25-летний таксист Владислав К., который устроил смертельную аварию прямо на тротуаре. – Все было совсем не так, как пишут СМИ, я ни в чем не виноват.

Парень согласился дать интервью журналисту «Комсомолке» и рассказать свою версию событий, но на встречу не пришел и перестал отвечать на звонки.

Фото водителя такси из социальных сетей. Владислав К. не считает себя виновным в аварии

Резонансное ДТП, напомним, случилось в прошлую субботу, 13 октября. Утром 29-летний Сергей К. (он работает торговым представителем) вместе с женой Екатериной привез 8-летнего сына в поликлинику на Парковый, это Дзержинский район Перми.

- Мы приехали немного раньше, припарковались, вышли из машины и разговаривали, - рассказывает жена погибшего. – Я только услышала шум с проезжей части и через секунду все случилось. Машина такси задела меня по ноге и сбила мужа. Сын в этот момент сидел в автомобиле и все видел.

Катя говорит, что таксист ехал по дороге очень быстро. Его иномарка Renaul Logan с символикой Яндекс.Такси пересекла двойную сплошную линию, заскочила на тротуар, снесла стойку дорожного знака и сбила мужчину.

От полученных травм Сергей скончался. Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, в отношении водителя возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы.

Таксиста отпустили под подписку о невыезде, но он так и не пытался связаться с родными погибшего мужчины и принести свои извинения.

- Он не считает себя виноватым, а у меня нет сил его видеть и слышать, - говорит Катя, он только во вторник похоронила мужа. – Скоро будет суд, сейчас я ищу очевидцев аварии, в которой погиб мой муж. Возможно, сам момент ДТП попал на записи видеорегистраторов. Или найдутся свидетели, которые смогут рассказать, что видели.

Уважаемы читатели, если вы стали очевидцем данного ДТП, свяжитесь с супругой погибшего через социальные сети - https://vk.com/katyshka2636

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