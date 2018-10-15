2018-10-15T13:48:15+03:00
Происшествия

29-летний пермяк, которого на тротуаре задавил водитель Яндекс. Такси, вел сына в поликлинику

Сергей. К погиб на глазах жены и ребенка
Вероника РАНГУЛОВА
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Фото из соцсетейФото из соцсетей
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- Сережа был еще совсем молодым парнем, немного не дожил до своего 30-летия. Сил нет думать о том, что случилось, нам всем очень тяжело, - пишут в соцсетях родные 29-летнего Сергея К., который погиб в нелепом ДТП на глазах жены и ребенка.

Со своей семьей Сергей жил в микрорайоне Пролетарский, работал торговым представителем в крупной компании. В субботу, 13 октября, у мужчины был выходной, и он вместе с женой Катей повез восьмилетнего сына в больницу на Парковый. Около 11 утра водитель припарковал автомобиль напротив торгового центра «Уралимпэкс», вышел из машины и решил осмотреть колеса.

В этот самый момент по проспекту Парковый (в сторону улицы Зои Космодемьянской) мчался Renaul Logan с символикой Яндекс.Такси.

Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, в районе дома 35 по проспекту Парковый водитель начал поворачивать налево и нарушил требования дорожной разметки – пересек двойную сплошную линию. Это считается грубым нарушением Правил дорожного движения.

В результате таксист заскочил на тротуар, снес стойку дорожного знака и сбил пешехода.

- Таксист протаранил знак, и этот знак упал на человека, - рассказывают очевидцы в социальных сетях. – Мужчина упал лицом вниз, его ноги оказались под машиной такси.

На место аварии приехали все экстренные службы – спасатели МЧС, Скорая, полиция. Однако спасти пострадавшего не удалось, Сергей К. получил травмы, не совместимые с жизнью. Жена и ребенок не пострадали.

Виновника аварии – 25-летнего Владислава К. - увезли на медицинское освидетельствование, анализ показал, что в момент аварии таксист был трезв. Молодой человек официально нигде не работает, живет на окраине Перми. Как сообщили в ГИБДД, только с 2016 года он десять раз привлекался к административной ответственности на различные нарушения Правил дорожного движения.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы.

Сергея похоронят во вторник. Эту смертельную аварию до сих пор активно обсуждают в соцсетях:

- Ехала как-то с водителем Яндекс.Такси – вез, груб нарушая Правила дорожного движения, проскакивал на «красный», - пишет одна пермячка. – Разговорила его, говорит, если клиенту не нравится – высаживаю, пусть заказывает другое такси, а я так езжу. Спрашиваю, неужели Яндекс.Такси позволяет это делать? А он отвечает, что это его пятый аккаунт в Яндексе, зарегистрированный на водительские права знакомой. Мол, если один номер блокируют, регистрируешься под новым именем и все дела.

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