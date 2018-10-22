Пермский студент, избитый экс-депутатом Телепневым, требует 75 тысяч рублей моральной компенсации

СЕГОДНЯ 15:06 2018-10-22T16:14:42+03:00

Также Глеб Кулаков просит суд возместить ему расходы на адвоката – это еще 215 тысяч рублей

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На суде по делу экс-депутата Телепнева, которого обвиняют в избиении студента, начался допрос потерпевшего парня. 20-летний Глеб Кулаков рассказал, что в ту ночь, с 12 на 13 января этого года, он отдыхал в ночном клубе «Дом культуры» в компании своей сестры и ее подруг.

«Телепнев шатался как пьяный»

- Мы отмечали День рождения моей двоюродной сестры Валерии, - рассказал на суде Глеб. – Сначала посидели около двух часов в баре, а потом приехали в клуб. Мы встали у барной стойки и выпили по два - три слабоалкогольных коктейля. Потом я заметил, что к одной из девушек из нашей компании, к Диане, подошел незнакомый мужчина и начал к ней приставать. Я задел его рукой, чтобы он обратил на меня внимание. Когда он обернулся, я попросил его не трогать девушку.

По словам Глеба, в ответ мужчина ударил его лбом в нос.

- Я попросил бармена салфетку, чтобы остановить кровь, - продолжает Глеб. – Ко мне подошел охранник и попросил выйти в холл. Там стоял тот мужчина, я спрашивал его, почему он меня ударил? Но в этот момент он ударил меня во второй раз - левой рукой в правый глаз.

- Как выглядел тот мужчина?

- Он намного крупнее меня, был одет в серый пиджак в клетку, серые брюки и темную водолазку. Я не чувствовал от него запах алкоголя, но он неровно стоял на ногах и пошатывался. Я могу предположить, что он был пьян. Пока я ждал, что за мной приедет сестра и отвезет в травмпункт, ко мне несколько раз подходили какие-то люди и приносили извинения, но мужчина, который меня ударил, не извинился.

Глеб рассказал, что позднее в социальных сетях нашел своего обидчика. Понял, что Александр Телепнев профессиональный спортсмен:

- Тогда мне было всего 19 лет, я просто испугался писать на него заявление в полицию. Решил, что он использует свои связи и избежит ответственности.

На суде Глеб заявил сразу два иска к Телепневу. Он требует возместить ему компенсацию морального вреда в размере 75 тысяч рублей, а также расходы на адвоката - это еще 215 тысяч рублей.

- Откуда у неработающего парня столько денег на адвоката, - не понял Телепнев. – Его семья, насколько я знаю, выплачивает ипотеку.

- У меня свое ИП, кроме этого, мне помогли родственники, - объяснил Глеб.

«Мне нужно было на коленки присесть, чтобы ударить этого парня»

После Глеба допрашивали самого Телепнева. Он утверждает, что никаких конфликтов в клубе у него не было, и вину свою не признает:

- Обвинение в мой адрес сфабриковано. Все, что случилось, сделано для того, чтобы испортить мою судьбу и политическую карьеру. На самом деле я очень редко посещаю ночные клубы, меня практически невозможно здесь увидеть. Я не признаю свою вину. Моя вина только в том, что я оказался на территории пьяных подростков. Сам я алкоголь не употребляю и ни в какие конфликты в клубе не вступал.

- То есть вы не наносили никому удары?

- Посмотрите на меня и Глеба, весовые категории разные. Мне бы пришлось присесть на коленки, чтобы его ударить.

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