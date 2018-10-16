2018-10-16T07:30:34+03:00
Происшествия

Пермские зоозащитники разыскивают очевидцев издевательств над бездомным псом

У Мухтара отбиты легкие и нет одного глаза
Елена КОНОВА
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Фото Семена ФилипповскогоФото Семена Филипповского
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Зоозащитники спасают пса Мухтара, над которым кто-то сильно поиздевался.

- Нам позвонили очевидцы и сообщили о раненой собаке, - говорит зоозащитник Семен Филипповский. - У базы по адресу Героев Хасана, 72 нашли пса с выколотым глазом. Бедняга забился в строительный вагончик и дрожал. Мы назвали пса Мухтаром и отвезли в клинику. Выяснилось, что ему еще и отбили легкие.

Врачи сказали, что пес, возможно, не выживет: в легких скопилась жидкость, и он не мог дышать. Но Мухтар не умер.

- Один глаз ему спасли, он тоже был поврежден, - добавил Семен Филипповский. - Мы разыскиваем свидетелей произошедшего на базе.

- Пес все свои два с половиной года прожил на базе, где и родился, - рассказывает один из волонтеров. - Абсолютно не агрессивный пес, подходил к людям. Каждый день его кормила женщина. Кто мог так над ним поиздеваться?

Если у вас есть какая-то информация, звоните по телефонам 2-030-206,2-785-005,8-919-49-79-906.

Ранее зоозащитники спасали алабая по кличке Лаваш, которого 12 раз ударили ножом. Несмотря на все усилия волонтеров, пса спасти не удалось. Теперь они пытаются добиться наказания для человека, который напал на собаку.

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