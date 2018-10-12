2018-10-12T09:14:10+03:00
Происшествия

В Перми умер пес Лаваш, получивший 12 ножевых ранений

Его изранил владелец одного из гаражей в Верхней Курье
Константин КЯКИНЕН
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В Перми умер алабай по кличке Лаваш. Смерть наступила в результате посттравматической острой почечной недостаточности.

- Лаваш боролся до предела, - сообщил пермский зоозащитник Семен Филипповский. - Мы смогли выходить его после 12 ножевых ранений. Но почки отказали.

Напомним: в августе пьяный стоматолог по кличке «Спецназовец» решил расправиться со сторожевым псом. Собаку доставили в ветеринарную клинику.

Нам удалось узнать, что человека, который напал на Лаваша, зовут Эдуард. Он - бывший врач-стоматолог, сейчас нигде не работает. С последнего места - страховой компании - его сократили в 1998 году. Живет один - сын уехал учиться в Санкт-Петербург.

- Мы насчитали на его теле 12 резаных ран, - рассказал пермский зоозащитник Семен Филипповский. - Кроме того, в пса, видимо, стреляли из травматического пистолета: у него отверстие на голове, выбит глаз.

После проведенной уникальной операции наступило улучшение на 10 дней, но затем снова стали отказывать почки. И собака скончалась.

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