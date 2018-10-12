В конкурсе «КП» «Клиника года-2018» проголосовали уже более 1000 человек

СЕГОДНЯ 10:57 2018-10-12T11:02:50+03:00

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В начале октября мы запустили голосование «Клиника года-2018». Это конкурс «Комсомольской правды», где учреждения здравоохранения борются за звание «Клиники года». Почему этот конкурс важен? Все мы посещаем больницы, поликлиники, медицинские центры. А наш конкурс позволит узнать, какие медучреждения пользуются доверием горожан, узнать все новости из сферы медицины. Сейчас за клиники проголосовало уже более 1000 человек! Ваш голос может стать решающим. Отдайте его за любимое медучреждение. Ссылка на голосование: https://www.kp.ru/best/msk/oprosy/perm_klinikagoda2018

А для участников напоминаем, что в конкурсе могут принимать участие любые государственные и частные медучреждения Пермского края. Чтобы стать участником, необходимо заполнить регистрационную анкету, выбрать номинацию для участия в конкурсе «Клиника года-2018» Пермь и отправить документ на почту natalya.grechishnikova@phkp.ru. Ссылка на анкету есть на странице с голосованием.

Голосование будет проходить на нашем сайте с октября по декабрь 2018 года. Торжественное награждение состоится в январе.