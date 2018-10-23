«Астра-мед» — эталонная клиника для эталонных улыбок

СЕГОДНЯ 13:57 2018-10-23T15:10:27+03:00

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Уже пятнадцатый год клиника дентальной имплантологии «Астра-мед» задаёт эталонные стандарты в стоматологии для всего региона, внедряя революционные технологии, используя новейшие материалы. И отношение сотрудников «Астра-меда» к своему профессиональному развитию, и конечно же — внимательное отношение к пациентам — это качества, которые формируют уникальную команду профессионалов.

ИРИНА КУЗНЕЦОВА, директор клиники «Астра-мед»:

- У нас по-настоящему «звёздный» состав специалистов в области хирургического лечения, протезирования и имплантации зубов, исправления прикуса, эстетической стоматологии. Все они прошли обучение у европейских мастеров, и им доверяют здоровье своей улыбки самые взыскательные клиенты. Техническое оснащение нашей клиники также, безусловно, на высоте.

Почему же вот уже на протяжении полутора десятков лет пациенты выбирают «Астра-мед»?

1. Высочайший уровень подготовки и колоссальный опыт врачей. Они постоянно участвуют в тренингах и семинарах международного класса, повышают свою квалификацию, чтобы использовать в работе новейшие достижения современной мировой стоматологии.

2. Высокая точность реставрации зубов, которая ведётся по индивидуальным параметрам, благодаря компьютерному 3D–моделированию. Стопроцентная точность и качество стоматологического лечения обеспечивается с помощью хирургического микроскопа.

3. Идеальная биосовместимость используемых материалов с тканями зуба и мягкими тканями полости рта. В реставрации используется прочная, цельная и гипоаллергенная безметалловая керамика. Керамические зубы функциональны, долговечны, аналогичны натуральным зубам и на вид неотличимы от них.

4. Лечение проходит максимально безболезненно, комфортно и быстро, а период реабилитации протекает в короткий срок (изготовление зуба за одно посещение).

Фото предоставлено клиникой

ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ПРОКОШЕВ, главный врач, стоматолог-ортопед, заведующий цифровой лабораторией клиники «Астра-мед»:

Опираясь на свой опыт и технологии, мы беремся даже за самые тяжелые и сложные случаи. Мы сами изготавливаем реставрации в нашей собственной лаборатории, что значительно облегчает процесс их изготовления и установки. Часто слышу вопрос: «А если имплантаты не приживутся»? В своей многолетней практике я снова и снова рассказываю пациентам о том, насколько надежен способ установки имплантата и насколько мала вероятность его отторжения. Установка имплантатов опытным стоматологом менее рискованна, чем обычное удаление зуба.

Компьютерное моделирование по технологии CEREC

Какие инновационные технологии «Астра-мед» предлагает своим пациентам?

Современная технология изготовления реставраций — то есть коронок и протезов — CEREC позволяет максимально сократить время изготовления реставрации: всего 2–3 часа, если говорить об одиночных реставрациях, притом что традиционные способы требуют 3–4 дня. Для изготовления реставраций в клинике используют немецкую прессованную керамику IPS Empress (Ivoclar Vivadent), делают точный подбор цвета и учитывают индивидуальные особенности зубов клиентов.

Технология ALL-On-4 («Все на четырех»)

Технология ALL-On-4 («Все на четырех») — передовой метод имплантации, который используется при полной потере зубов у пациента. Он основывается на установке четырех имплантатов, два из которых располагаются в передней части, и два — в боковых отделах челюсти, что обеспечивает одновременно надежную фиксацию протеза и равномерное распределение нагрузки. После вживления имплантатов по индивидуальному слепку изготавливается специальный протез, основа которого — титановый каркас. Технология «Все на четырех» позволяет, не прибегая к наращиванию костной ткани и с минимальным хирургическим вмешательством, вернуть здоровую улыбку всего за один день.

Фото предоставлено клиникой

Эстетическая стоматология

Использование виниров дает возможность каждому человеку иметь по-настоящему голливудскую улыбку с идеально ровными, белоснежными зубами. Подготовка зубного ряда к установке таких пластин проводится максимально щадящим для пациента образом и ни в коем случае не повреждает зуб. Установка виниров позволяет спокойно употреблять чай, кофе, вино, не боясь, что пластины потемнеют или на них появятся пятна.

Исправление прикуса

Многим кажется, что ношение брекетов надолго осложняет жизнь, но теперь приходить к врачу можно реже, благодаря самолигирующим брекет-системам. На первых этапах пациент обращается в клинику всего один раз в 2,5 месяца. Лечение проходит незаметно и за более короткий срок.

ОКСАНА ЦАРЬКОВА, врач-ортодонт клиники «Астра-мед»:

Большинство людей задумываются о состоянии своей улыбки ближе к 30 годам, хотя исправлять прикус стоит в подростковом возрасте. Мы работаем с лечением зубо-челюстных аномалий и у взрослых. Возрастное состояние костной ткани, полости рта и возможное отсутствие зубов, конечно, осложняют работу, но нет ничего невозможного.

Если пациент выполняет все рекомендации, которые рекомендует врач и тщательно следит за гигиеной полости рта – это серьезно сокращает срок лечения, поэтому сроки ношения брекетов всегда индивидуальны.

Клиника «Астра-мед» - это место, где забота о красоте и здоровье своей улыбки будет приносить вам радость и уверенность в гарантированном результате!

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