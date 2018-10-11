18-летней девушке, по вине которой в страшном пожаре в Чусовом погибли шесть человек, грозит четыре года колонии

СЕГОДНЯ 18:30 2018-10-11T18:36:31+03:00

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В Пермском крае будут судить 18-летнюю девушку, по чьей вине в страшном пожаре в Чусовом погибли трое детей и трое взрослых. Как сообщили в следственном управлении СКР по Пермскому краю, жительница Чусового обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса РФ - "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" и "Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, путем неосторожного обращения с иным источником повышенной опасности".

Дело расследовал первый отдел по расследованию особо важных уголовных дел против личности и общественной безопасности.

Трагедия, напомним, случилась в ночь на 27 февраля этого года в жилом общежитии по улице 50 лет ВЛКСМ.

- Мы с сыном проснулись, чувствуем, что пахнет дымом, - рассказывала "Комсомолке" 38-летняя Анастасия. - Я дверь в коридор открываю, а там уже из-за дыма ничего не видно, выйти невозможно. Мы бегом на балкон. С балкона смотрю, а там пожарные тела выносят. Из-под покрывала детские ножки торчат. Я давай рыдать. А очередь с пожарной лестницей до нас никак дойти не может... Думаю, задохнемся. Но нет, все обошлось. Сняли нас.

Скоро над Татьяной начнется суд

Спасатели вывели из объятого пламенем здания 37 человек. Шесть человек, в том числе трое детей, погибли. Тринадцать увезли в больницу, двух женщин позднее доставили в ожоговый центр в Перми.

Причиной трагедии стала плитка, которую 18-летняя девушка оставила включенной на ночь.

- С целью обогрева комнаты девушка включила в сеть электроплиту и поставила ее на ковер, - рассказали об итогах расследования в Следственном комитете. - Устройство не предназначалось для обогрева, оно было оборудовано двумя конфорками с открытой спиралью. Проявив преступное легкомыслие, в нарушение требований правил противопожарного режима, согласно которым запрещается оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, девушка покинула комнату, утратив контроль над работой электрической плиты.

В итоге ковровое покрытие вспыхнуло, начался пожар.

- Татьяна жила в комнате со своим парнем Антоном, она постоянно сушила на плитке свои носки и сланцы, - рассказывают соседи.

По их словам, заметив пожар, Татьяна быстро убежала из здания, никого не разбудив. Если бы девушка вовремя подняла тревогу, разбудила соседей, возможно, никто бы и не погиб.

Но удушливый дым быстро распространился по коридорам общежития. В одной из комнат на том же четвертом этаже жила семья: 26-летний Иван, его 4-летняя дочь, 6-летний сынишка и отец. Жена Ивана оставила мужа и маленьких детей. За малышами присматривал дедушка.

В ночь пожара Иван - он работает охранником - был на дежурстве. А дед не успел разбудить и вывести ребятишек. Все трое задохнулись в дыму.

Не дождавшись помощи, погибли в своей комнате на пятом этаже Юлия с двухлетним сыном.

А уже выбравшийся наружу Антон - парень Татьяны - вернулся назад, в горящее общежитие, чтобы спасти кошек.

- Собака выбежала сама, а коты остались внутри, - рассказал мужчина, живущий на первом этаже. Перед тем, как начался пожар, он вышел на улицу покурить. - Я видел, как Антон бросился за кошками, но обратно уже не вышел.

По делу провели 9 различных судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническую и психолого-психиатрическую - в отношении обвиняемой.

Материалы уголовного дела уже передали в суд. Если вину Татьяны докажут, ей грозит до четырех лет лишения свободы.