В Перми родителям трехлетнего ребенка, которому в детском саду выбили зубы, выплатят 10 тысяч рублей компенсации

СЕГОДНЯ 13:51 2018-10-11T13:53:53+03:00

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Эта история случилась еще весной. 28-летняя Екатерина П. привела своего трехлетнего сына в детский сад. Оставив Костика (имя изменено) в группе, женщина ушла на работу – она работала в этом же садике.

Конфликт между Костей и другим мальчиком случился днем. Малыши чего-то не поделили и поссорились.

- Сын упал, а этот ребенок прыгнул ему на голову, а затем засунул ему в рот кулак, выбив зубы, – вспоминает Катя. - Я считаю, что садик виноват в том, что воспитатели не следили за детьми.

Дело рассматривали в Индустриальном суде Перми. Екатерина и отец ребенка Андрей П. требовали выплатить компенсацию морального вреда и возместить расходы на лечение мальчика.

- Я боюсь, что у сына не сформируется челюсть, или с ней будет что-то не так, - объясняла на суде Екатерина. - Как он будет общаться со сверстниками?

В самом детском саду ситуацию описывают совсем по-другому:

- Да, у мальчиков произошел конфликт из-за машинки. Мальчик толкнул Костю, и тот упал. К сожалению, довольно сильно. У него выпали два молочных зуба. Мы не снимаем с садика вины, ведь Костя получил травму в учреждении. Но никто на него не прыгал и не пихал кулак в рот! А вот его мама Екатерина, узнав о том, что ее сын получил травму, спустилась за ним вниз, взяла ребенка и пошла в больницу. Она оставила 30 детишек из своей группы на младшего воспитателя, никого не предупредив о том, что уходит. Хорошо, что за время отсутствия ничего не произошло.

Екатерина и Андрей требовали возместить 35 тысяч рублей за услуги адвоката, 40 тысяч - за причинение морального вреда.

На днях суд вынес решение. Руководство детского сада обязано выплатить родителям пострадавшего ребенка по пять тысяч рублей компенсации, а также возместить их судебные расходы в сумме 10 тысяч рублей.

В детском саду решение суда обжаловать не стали, оно уже вступило в законную силу.