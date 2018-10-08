Во время взрыва на Пермском пороховом заводе погиб человек

СЕГОДНЯ 14:02 2018-10-08T14:05:24+03:00

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В понедельник, в полдень, в одном из цехов завода, расположенного на улице Гальперина, прогремел взрыв.

Пермский пороховой завод, по понятным причинам, относится к числу наиболее пожароопасных, поэтому когда сообщение о взрыве поступило в ЦУКС МЧС по Пермскому краю, на место срочно выехали несколько бригад пожарных – 42 человека и 19 единиц техники.

Но тушить пожар не потребовалось.

Как сообщили пожарным на предприятии, в одном из цехов завода, который находился на консервации, проводились ремонтные работы. В какой-то момент там взорвался 50-литровый баллон газа, который используется для сварочных работ. Дальнейшего распространения огня не последовало - в этом цехе не производится основная продукция завода. Но в результате взрыва погиб человек.

- Он скончался на месте, двое других получили тяжелые ранения, - рассказал руководитель Пермского центра медицинских катастроф Олег Федоткин. – Одному из работников взрывом оторвало руку, другой получил серьезную травму грудной клетки. Оба были госпитализированы в медсанчасть №11. Их уже подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние обоих довольно тяжелое.

- Сообщение о хлопке газового баллона поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пермскому краю в 14.00, - сообщили в этом ведомстве. - Пострадало 3 человека, один из них погиб, двое других переданы врачам «скорой помощи». Со слов диспетчера предприятия, происшествие на технологический процесс не повлияет.

По факту гибели работника на Пермском пороховом заводе следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю организовано проведение доследственной проверки.

- В настоящее время следователи и следователи-криминалисты проводят осмотр места происшествия и иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - Устанавливается количество пострадавших. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за охрану труда на предприятии. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.