Пермский олигарх обвинил аукционный дом Sotheby's в соучастии в мошенничестве

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-03T10:21:45+03:00

Одной из картин, купленных Бувье для Рыболовлева при содействии Sotheby’s, стал «Спаситель мира» Леонардо да Винчи.

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Пермский миллиардер, бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев подал в суд на аукционный дом Sotheby’s, обвинив его в пособничестве мошенничеству. Как сообщает The Bell, Рыболовлев подал иск в Федеральный окружной суд Южного округа Нью-йорка. Миллиардер обвиняет компанию в том, что она «намеренно и осознанно способствовала реализации мошеннической схемы» арт-дилера Ива Бувье.

С Бувье Дмитрий Рыболовлев судится с 2015 года, предметом иска стало завышение цен на картины, в результате которого Рыболовлев переплатил за купленные при посредничестве арт-дилера предметы искусства более миллиарда долларов.

- Уже после того, как Рыболовлев заподозрил Бувье в мошенничестве, Sotheby’s по просьбе дилера проводил новую оценку картин и оценивал их с завышением, не указывая в истории происхождения низкие цены, по которым они доставались Бувье, - хотя менеджерам Sotheby’s, сопровождавшим сделки на всех этапах, они были хорошо известны, - сообщает издание.

В связи с этим Дмитрий Рыболовлев требует от Sotheby’s компенсировать ущерб в 380 миллионов долларов.

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