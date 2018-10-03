2018-10-03T10:21:45+03:00
Общество

Пермский олигарх обвинил аукционный дом Sotheby's в соучастии в мошенничестве

Дмитрий Рыболовлев потребовал от компании 380 миллионов долларов
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Одной из картин, купленных Бувье для Рыболовлева при содействии Sotheby’s, стал «Спаситель мира» Леонардо да Винчи.Одной из картин, купленных Бувье для Рыболовлева при содействии Sotheby’s, стал «Спаситель мира» Леонардо да Винчи.
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Пермский миллиардер, бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев подал в суд на аукционный дом Sotheby’s, обвинив его в пособничестве мошенничеству. Как сообщает The Bell, Рыболовлев подал иск в Федеральный окружной суд Южного округа Нью-йорка. Миллиардер обвиняет компанию в том, что она «намеренно и осознанно способствовала реализации мошеннической схемы» арт-дилера Ива Бувье.

С Бувье Дмитрий Рыболовлев судится с 2015 года, предметом иска стало завышение цен на картины, в результате которого Рыболовлев переплатил за купленные при посредничестве арт-дилера предметы искусства более миллиарда долларов.

- Уже после того, как Рыболовлев заподозрил Бувье в мошенничестве, Sotheby’s по просьбе дилера проводил новую оценку картин и оценивал их с завышением, не указывая в истории происхождения низкие цены, по которым они доставались Бувье, - хотя менеджерам Sotheby’s, сопровождавшим сделки на всех этапах, они были хорошо известны, - сообщает издание.

В связи с этим Дмитрий Рыболовлев требует от Sotheby’s компенсировать ущерб в 380 миллионов долларов.

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