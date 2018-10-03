Жительница Прикамья: «Моего сына отстранили от уроков из-за цвета джинсов»

СЕГОДНЯ 13:33 2018-10-03T14:07:08+03:00

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Только-только в Перми стал утихать скандал по поводу «девочки с розовыми волосами», и вот - новый подобный случай.

Напомним: ранее дочь пермского депутата Надежды Агишевой удалили с занятий из-за того, что она перекрасила волосы в розовый цвет. Депутат описала эту историю в соцсетях, посетители ее странички устроили настоящий флешмоб – стали присылать свои фото с розовыми волосами и бородами. В конце концов, прокуратура завела дело об административном правонарушении на директора гимназии.

Теперь похожая история произошла в городе Чайковский Пермского края. Только удалили с занятий не гимназистку, а школьника. И не из-за оттенка волос, а из-за цвета джинсов.

На своей странице в соцсети жительница Чайковского написала, что ее сына-семиклассника удалили с уроков из-за того, что он ходит на занятия в серых джинсах.

- Утром ребёнок вернулся из школы почти со слезами, - сообщила она. - Директор не пустил его на занятия: не понравились джинсы. Фото внешнего вида сына прилагаю. Пошла беседовать с директором. Не понимаю, как внешний вид влияет на качество образования?

Татьяна Михайловна рассказала, что пошла в школу, где у нее состоялся 40-минутный разговор с директором.

- Я считаю, что это один из лучших директоров у нас в Чайковском, мы пытались убедить друг друга в своей правоте, но, кажется, так и не нашли общий язык. Директор ссылался на внутренний устав школы, который был принят в 2015 году. Там сказано, что учащиеся должны придерживаться делового стиля в одежде. Но это понятие растяжимое. Вот кто решил, что черные джинсы, в которых разрешено ходить в школе - это деловой стиль. А серые джинсы, в каких пришел мой сын – уже нет?

Мама школьника попыталась объяснить директору, что у ее сына нет других брюк, кроме джинсов.

- Я ему сказала: Тимур у меня рослый мальчик, с начальных классов занимается баскетболом, в детских отделах он уже одеваться не может, ходим во взрослые, а там хорошие мужские брюки весьма недешево стоят, к тому же сын растет, и их придется менять часто, - говорит Татьяна Михайловна. - Лучше я эти деньги потрачу, чтобы холодильник у нас был полный, и мальчик хорошо питался. Он у меня хорошо учится. Главное, чтобы у него одежда была удобная и практичная и питание полноценное. В конце концов, директор махнул рукой, и сын снова ходит на занятия.

В истории с чайковской школой дело до прокуратуры, скорее всего, не дойдет.

- Писать заявление туда я не собираюсь, - говорит Татьяна Михайловна. – У нас в Чайковском все мирно разрешилось. Хотя я читала про «девочку с розовыми волосами». И знаю про разъяснение прокуратуры о том, что временное отстранение от уроков не предусмотрено федеральным законодательством об образовании.

Мы обратились за комментарием к директору школы Дмитрию Дядюкову. Он пояснил, что ребенка никто от уроков не отстранял.

- Ученики нашей школы посещают учреждение в одежде делового стиля, - говорит Дмитрий Сергеевич. - Мы понимаем, что ситуации бывают разные, какие-то трудности в материальном плане тоже случаются. Поэтому просим всех выбирать одежду, приближенную к деловому стилю. Тимура никто от уроков не отстранял, его просто попросили сходить домой и переодеться. После инцидента к нам пришла мама, мы с ней долго разговаривали и решили еще раз все обсудить на родительском собрании в конце октября.

На собрании будут обсуждать и внутренний устав школы.

- Я на это собрание обязательно пойду, - говорит Татьяна Михайловна. – И попытаюсь донести свою точку зрения: решать, в чем можно, а в чем нельзя ходить в школе, должны все участники образовательного процесса, как об этом говорится в законодательстве об образовании. Так что неплохо было бы пригласить на это собрание и учеников.

Также мы позвонили в управление образования Чайковского, где нам сообщили, что об инциденте слышат впервые.

- Но после вашей информации мы пообщаемся с директором школы, - сказали в ведомстве. - С одной стороны, в школе есть внутренний устав. С другой стороны, в этой истории надо разобраться.