2018-10-01T15:45:08+03:00
Происшествия

Бодибилдер из Перми, который «хотел взорвать самолет»: Это была безобидная шутка, но меня сняли с рейса

Павел Гец рассказал, что ему пришлось ехать домой через Екатеринбург [видео]
Вероника РАНГУЛОВА
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Фото: instagram Павла ГецаФото: instagram Павла Геца
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- Ребята, всем привет! Меня снимают с самолета, и это не шутка, - поделился видео со своими подписчиками в Инстаграм известный пермский спортсмен Павел Гец.

Далее на ролике видно, как по салону самолета ходят полицейские и опрашивают пассажиров и членов экипажа.

Павел Гец - чемпион России и Восточной Европы по бодибилдингу, мастер спорта России по бодибилдингу, член федерации бодибилдинга и фитнес России и Пермского края.

- Я являюсь тренером в фитнес-клубе, проводу персональные тренировки в зале и онлайн-консультации, могу составить для вас программы тренировок и питания, - сообщает на своей страничке в соцсетях спортсмен. - Я ценю свое время и знания, к чему призываю и вас. В интернете очень много мусора, если вы не готовы наступать на грабли и учиться на собственных ошибках, если вы реально заинтересованы в результате, пишите, буду рад помочь.

Происшествие со спортсменом случилось вечером в воскресенье в аэропорту Шереметьево.

- Я летал в Москву на деловую встречу, обсуждал предложение работать в столице, - рассказал «Комсомолке» Павел. – Вместе со мной была моя девушка. Наш рейс в Пермь должен был вылететь из Шереметьево в 23.30, но когда мы поднялись на борт, обнаружили, что будем сидеть в разных рядах.

По словам Павла, когда посадка завершилась, в салоне осталось много свободных мест, и он вместе со своей спутницей решили пересесть.

- В этот момент к нам подошла стюардесса и потребовала вернуться на места, указанные в наших билетах, - продолжает спортсмен. – Мы очень удивились, почему не можем сидеть вместе, но она сказала: «Вы эти места не покупали, поэтому сидеть на них не можете». Мы, конечно, не стали спорить и пересели обратно. После этого стюардесса подошла ко мне и в грубой форме спросила: «Павел, у нас не возникнет больше проблем во время полета?». На что я ответил: «Нет, девушка, я сейчас взорву ваш самолет».

Спортсмен утверждает, что его слова были всего лишь безобидной шуткой и сарказмом.

- Все пассажиры поняли, что я шучу, и засмеялись, - говорит Павел. – Тем не менее, рейс задержали на два часа, а меня отвели в полицейский участок. Пока я давал объяснения, самолет улетел.

Пермяк говорит, что ему пришлось брать такси и ехать ночевать к друзьям. А на следующий день лететь домой через Екатеринбург – билетов на прямой рейс до Перми не было.

- Я потратил на дорогу сутки времени и около 15 тысяч рублей, - рассказывает Павел. - Пропустил тренировки, нарушил свой режим дня и питания. И пока не знаю, будет ли мне какой-то штраф за мою шутку.

Чемпиона России по бодибилдингу сняли с рейса в Шереметьево из-за скандала на борту. Видео: инстаграм Павла Геца.

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