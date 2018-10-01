Чемпиона России по бодибилдингу сняли с рейса в Шереметьево из-за скандала на борту

СЕГОДНЯ 13:01 2018-10-01T13:04:17+03:00

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- Ребята, всем привет! Меня снимают с самолета, и это не шутка, - поделился видео со своими подписчиками в Инстаграм известный пермский спортсмен Павел Гец.

Далее на ролике видно, как по салону самолета ходят полицейские и опрашивают пассажиров и членов экипажа.

Павел Гец – чемпион России и Восточной Европы по бодибилдингу, мастер спорта России по бодибилдингу, член федерации бодибилдинга и фитнес России и Пермского края.

- Я являюсь тренером в фитнес-клубе, проводу персональные тренировки в зале и онлайн-консультации, могу составить для вас программы тренировок и питания, - сообщает на своей страничке в соцсетях спортсмен. - Я ценю свое время и знания, к чему призываю и вас. В интернете очень много мусора, если вы не готовы наступать на грабли и учиться на собственных ошибках, если вы реально заинтересованы в результате, пишите, буду рад помочь.

Происшествие со спортсменом случилось в воскресенье. Павел летел из Шереметьево в Пермь, но на борту самолета случился конфликт. Судя по всему, молодому человеку не понравилось место, которое ему досталось.

В итоге командир экипажа вызвал наряд полиции, который снял спортсмена с рейса.

- Пока я разбирался с полицией, мой самолет улетел, - рассказал «Комсомолке» Павел. – Следующий рейс в Пермь был только через сутки, поэтому мне пришлось возвращаться домой через Екатеринбург. Как раз сейчас наш самолет приземлился, а до Перми я поеду на автобусе.