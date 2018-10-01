«Комсомольская правда»-Пермь» запускает конкурс «Клиника года-2018»

СЕГОДНЯ 11:57 2018-10-01T12:11:35+03:00

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«Клиника года-2018» - это конкурс «Комсомольской правды» для учреждений здравоохранения. Все мы посещаем больницы, поликлиники и медицинские центры. Конкурс позволит узнать, какие медучреждения пользуются доверием пермяков, рассказать о состоянии сферы медицины в крае.

Кто может принимать участие в конкурсе? Любые государственные и частные медучреждения Пермского края. Чтобы стать участником, необходимо заполнить регистрационную анкету, выбрать номинацию для участия в конкурсе «Клиника года-2018» Пермь и отправить документ на почту natalya.grechishnikova@phkp.ru. Ссылка на анкету есть на странице с голосованием.

Голосование будет проходить на нашем сайте с октября по декабрь 2018 года. Торжественное награждение состоится в январе.

Ссылка на голосование: https://www.kp.ru/best/msk/oprosy/perm_klinikagoda2018