Спасение - в лечении

26 Сент. 16:00 2018-10-01T13:34:01+03:00

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С момента выявления первых случаев инфицирования в 1988 году диагноз «ВИЧ-инфекция» в Пермском крае был поставлен 356 несовершеннолетним. 237 из них заразились перинатальным путем - от ВИЧ-инфицированной мамы во время беременности, родов или грудного вскармливания, 76 подростков - половым путем, 41 - при внутривенном употреблении наркотиков, в 6 случаях путь заражения устанавливается.

Эти дети ведут обычный образ жизни, ходят в садики и школы, поступают учиться в вузы и средние профессиональные учебные заведения. Их жизнь отличается от жизни сверстников только ежедневным приемом антиретровирусной терапии - лекарственных препаратов, которые позволяют подавлять активность вируса иммунодефицита в организме. Это непременное условие их жизни, одно-временно и лечебная, и самая эффективная профилактическая мера. Так как чем ниже вирусная нагрузка в крови у инфицированного человека, тем меньшую угрозу он представляет для окружающих в плане заражения ВИЧ-инфекцией.

Реальность такова, что зачастую в одних и тех же семьях ВИЧ-инфицированных родителей живут как ВИЧ-положительные, так и здоровые дети. Как правило, не инфицированы младшие братья и сестры, поскольку их мамы, уже наученные предыдущим горьким опытом, во время последующей беременности строго выполняют рекомендации врачей. Сегодня, если будущая мама следует этим рекомендациям на всех трех этапах профилактики - во время беременности, родов и в послеродовом пе-риоде, риск инфицирования новорожденного сводится практически к нулю. В 2017 году диагноз «ВИЧ-инфекция» в Пермском крае был поставлен 21 такому ребенку, а за шесть месяцев 2018 года - 13 детям. Их мамы либо совсем отказывались от профилактического лечения, либо не состояли на учете в женских консультациях во время беременности. А ведь эти малыши могли родиться здоровыми!

На сегодняшний день нередки так называемые дискордантные пары, когда один из будущих родителей имеет диагноз «ВИЧ-инфекция», а другой - нет. В таких случаях, чтобы ребенок родился здоровым, рекомендуется планировать беременность заранее и готовиться к ней, соблюдая предписания врачей. Профилактическое лечение назначается в зависимости от конкретной ситуации.

НАША СПРАВКА

В Перми работает телефонная служба доверия по проблемам ВИЧ-инфекции. Задать интересующие вопросы можно по телефонам:

(342) 285-03-56, с понедельника по пятницу - с 16.00 до 21.00;

8-809-300-10-95 (со стационарного телефона), с понедельника по пятницу - с 16.00 до 22.00, в субботу и воскресенье - с 9.00 до 21.00;

8-919-460-04-49, в субботу и воскресенье - с 9.00 до 21.00.

ВАЖНО!

Советы психолога ВИЧ-положительным родителям

Вас, как и любого родителя, больше всего на свете волнуют ваши дети. Какими они станут? Хочется видеть их здоровыми, умными, трудолюбивыми, порядочными. Детские болезни, шалости, не самое примерное поведение и плохие оценки в школе огорчают и расстраивают нас, но в любом возрасте, независимо ни от чего, мы всегда любим своих детей так же, как и они нас. Среди родителей часто встречается убеждение: если мой ребенок не будет знать о чем-то плохом, то с ним ничего не случится. Можно ждать, когда ребенок сам обратится к вам с вопросами и тревогами и тем самым даст возможность затронуть эту тему, но маловероятно, что это действительно произойдет. У родителей есть уникальная возможность, которой нет ни у учителей, ни у воспитателей: они могут стать первыми, кто заговорит с ребенком о данной проблеме.

Часто родителям сложно решить, когда рассказать ребенку о своем или его заболевании. Разговор на тему ВИЧ-инфекции целесообразно начинать только тогда, когда ребенок к этому готов, когда его умственное и психоэмоциональное развитие позволяют сделать это. Ориентируясь на собственные обстоятельства (уровень развития и состояние ребенка, ситуация в семье, степень своей собственной готовности к разговору и т. д.), родители должны сами решить, в каком возрасте лучше начать разговаривать с ребенком о ВИЧ.

Эмоциональный контакт с ребенком важен в любом возрасте. Формировать его всегда непросто, но это не значит, что не стоит пытаться. В этом вам помогут специалисты Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД - психологи и врачи.