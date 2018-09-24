2018-09-24T14:48:37+03:00
Авто

Форвард-Авто дает фору!

В сентябре автомобили семейства LADA Granta можно купить по очень выгодной цене
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9 сентября завершился Московский Международный Автомобильный Автосалон - главное национальное выставочное мероприятие автомобильной тематики. Новый перечень горячих премьер на выставку привезли многие автопроизводители, в их число вошел и АВТОВАЗ. Крупнейший производитель легковых автомобилей в России и Восточной Европе представил всему миру новую LADA GRANTA.

Пермяки в Москве

Одним из первых московскую выставку посетил Рустам Бахтияров, директор дилерского центра Форвард-Авто в Перми. Он рассказал, что модельный ряд семейства LADA Granta теперь состоит из пяти автомобилей: седан, хетчбэк, лифтбэк, универсал и

универсал Cross.

- Новое семейство LADA Granta - автомобили для любых дорог. Высокий дорожный просвет и прочная подвеска помогают в сложных дорожных условиях, а на скоростных шоссе отвечают за управляемость газонаполненные амортизаторы и рулевое управление. Одним словом LADA Granta - лучшее качество и оснащение по доступной цене, - уверенно рассказывает Рустам Рафаилович.

Интерес к Новой LADA GRANTA понятен, но и не спадает популярность к LADA VESTA, лидеру продаж в Форвард-Авто. Почему?

- Не удивительно, что именно LADA VESTA пользуется огромным спросом среди покупателей нашего дилерского центра. Потому как этот автомобиль разработан с учетом потребностей российских автолюбителей, говоря простым языком нужен был седан повышенной проходимости.

Несомненные плюсы LADA VESTA - высокая степень безопасности, начиная с базовой комплектации, а также высокий уровень надежности в условиях сурового российского климата. Что еще для счастья надо?

- Надо сказать, что благодаря нашей совместной работе с банками-партнерами, у покупателя практически с любым достатком теперь есть возможность купить этот замечательный автомобиль. Например, возьмем седан LADA VESTA стоимостью 584 900 рублей. При первом взносе 20% в месяц нужно будет платить всего 10 065,03 рублей. И это еще не все! В нашем дилерском центре действует специальная бонусная программа, вы можете реально сэкономить покупая любую LADA в Форвард-Авто.

- Автомобилей-то хватит на всех?

- Хватит! Приезжайте и посмотрите сами: в нашем парке более 1000-ти автомобилей.

Мы всегда готовы решить любой автомобильный вопрос клиента. Приезжайте к нам в Форвард-Авто, мы рады видеть вас каждый день!

ООО «Форвард-Авто»

Г. Пермь, ул. Решетникова, 5

Тел. 8 (342) 2 700 101

ladaforward.ru

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