Форвард-Авто дает фору!
9 сентября завершился Московский Международный Автомобильный Автосалон - главное национальное выставочное мероприятие автомобильной тематики. Новый перечень горячих премьер на выставку привезли многие автопроизводители, в их число вошел и АВТОВАЗ. Крупнейший производитель легковых автомобилей в России и Восточной Европе представил всему миру новую LADA GRANTA.
Пермяки в Москве
Одним из первых московскую выставку посетил Рустам Бахтияров, директор дилерского центра Форвард-Авто в Перми. Он рассказал, что модельный ряд семейства LADA Granta теперь состоит из пяти автомобилей: седан, хетчбэк, лифтбэк, универсал и
универсал Cross.
- Новое семейство LADA Granta - автомобили для любых дорог. Высокий дорожный просвет и прочная подвеска помогают в сложных дорожных условиях, а на скоростных шоссе отвечают за управляемость газонаполненные амортизаторы и рулевое управление. Одним словом LADA Granta - лучшее качество и оснащение по доступной цене, - уверенно рассказывает Рустам Рафаилович.
Интерес к Новой LADA GRANTA понятен, но и не спадает популярность к LADA VESTA, лидеру продаж в Форвард-Авто. Почему?
- Не удивительно, что именно LADA VESTA пользуется огромным спросом среди покупателей нашего дилерского центра. Потому как этот автомобиль разработан с учетом потребностей российских автолюбителей, говоря простым языком нужен был седан повышенной проходимости.
Несомненные плюсы LADA VESTA - высокая степень безопасности, начиная с базовой комплектации, а также высокий уровень надежности в условиях сурового российского климата. Что еще для счастья надо?
- Надо сказать, что благодаря нашей совместной работе с банками-партнерами, у покупателя практически с любым достатком теперь есть возможность купить этот замечательный автомобиль. Например, возьмем седан LADA VESTA стоимостью 584 900 рублей. При первом взносе 20% в месяц нужно будет платить всего 10 065,03 рублей. И это еще не все! В нашем дилерском центре действует специальная бонусная программа, вы можете реально сэкономить покупая любую LADA в Форвард-Авто.
- Автомобилей-то хватит на всех?
- Хватит! Приезжайте и посмотрите сами: в нашем парке более 1000-ти автомобилей.
Мы всегда готовы решить любой автомобильный вопрос клиента. Приезжайте к нам в Форвард-Авто, мы рады видеть вас каждый день!
ООО «Форвард-Авто»
Г. Пермь, ул. Решетникова, 5
Тел. 8 (342) 2 700 101