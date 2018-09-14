После статьи в "Комсомолке" на полицейских, которые игнорировали жалобы пермячки на соседа-изверга, завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 21:22 2018-09-14T21:37:27+03:00

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После статьи в "Комсомольской правде" Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении полицейских, которые игнорировали жалобы 49-летней пермячки на соседа-изверга, а тот в итоге разрезал ее на куски.

Об этой страшной истории мы написали на этой неделе. Конфликт с 58-летним соседом по лестничной клетке у пермячки Марины начался еще десять лет назад. Женщина сделала ему замечание за то, что он кидает свой мусор мимо мусорного бака. Тот в ответ накинулся на нее с кулаками, избил и Марину, и ее старенькую маму.

Обе женщины получили сотрясение мозга, а мировой суд присудил Виктору Меркушеву штраф.

- Выходя из суда, он крикнул нам: «Вас надо размазать по стенке и отправить на кладбище!» - рассказывает мама убитой женщины Лидия Владимировна. Тогда еще никто не мог подумать, что преступник говорит всерьез.

Через два года случился новый скандал.

- В марте 2010 года мы с Мариной стояли у лифта, - рассказывает Лидия Владимировна. - Виктор выскочил из своей квартиры с резиновой палкой в руках и начал бить меня и Марину по голове.

Женщинам удалось сбежать от него в квартиру и вызвать полицию. Обе они после этого лежали в больнице с черепно-мозговыми травмами.

После каждой выходки соседа Марина ходила жаловаться в полицию.Фото: из семейного архива

Снова был суд, который приговорил Виктора к 200 часам обязательных работ. Кроме того, он должен был выплатить Марине и ее маме по 50 тысяч рублей моральной компенсации. Ничего в итоге не выплатил.

По словам Лидии Владимировны, с тех пор их жизнь с дочерью превратилась в настоящий ад. Меркушев пакостил и измывался почти ежедневно: то замок на соседской двери испортит, то почтовый ящик сломает, то кабель перережет.

Когда соседи случайно встречались на площадке, Виктор мог неожиданно выскочить и заорать: «Че смотришь?»

По словам мужа Марины, полицейские только смеялись на жалобы.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После каждой выходки соседа Марина ходила жаловаться в полицию Индустриального района Перми. По словам ее мамы, она написала 11 заявлений, но по всем получила отказы в возбуждении уголовного дела. По словам мужа Марины, полицейские только смеялись, а потом присылали бумажки: угрозы убийством носят словесный характер и реальных действий для их осуществления Меркушев не предпринимает. То есть в его действиях не усматривается состав преступления.

Муж Марины о том, как он сходил в полицию 00:00 00:00

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Страшное случилось в мае этого года.

Марина с мамой возвращались домой с почты, вышли из лифта - перед ними стоял Виктор, в руках у него был нож и резиновая палка с гайками на конце. Сначала он кинулся на пенсионерку, несколько раз ударил палкой по голове и перебил ей пальцы, а потом набросился на Марину.

Бабушка сползла по лестнице вниз и стала стучать соседям, звать на помощь. Все это время преступник буквально изрезал свою жертву на куски. Марина погибла на месте.

Сейчас идет суд. Меркушеву грозит до 15 лет лишения свободы. На процессе обвиняемый заявил, что не собирался убивать женщину, то есть сделал это не умышленно.

После публикации в "КП" следственный отдел по Индустриальному району Перми следственного управления СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц отдела полиции № 2 УМВД России по городу Перми. По версии следствия, силовики подозреваются в халатности, то есть ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть человека.

- По данным следствия, с 2010 по 2018 год полицейские в нарушение требований нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность полиции, и своих должностных инструкций не принимали должных мер по неоднократно поступавшим заявлениям жительницы Перми, в которых та указывала на систематические угрозы убийством, исходившие в ее адрес от соседа по дому, - сообщили в ведомстве. - По заявлениям женщины необоснованно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, проверочные мероприятия в полном объеме не проводились. В результате этого мужчина, осознавая свою безнаказанность, совершил убийство.

В Следственном комитете нам пояснили, что намерены поднять и изучить все материалы, касающиеся этого дела - все заявления Марины, ее мужа и матери, материалы проверки и отказные постановления.

Кто из полицейских попал под подозрение, в ведомстве пока сказать не смогли. Расследование только началось.

Если виновные будут установлены, им грозит до пяти лет лишения свободы.

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