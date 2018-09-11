Пермячка 11 раз писала заявление на соседа-изверга, но полицейские отвечали, что угрозы нет. И он разрезал ее на куски

СЕГОДНЯ 13:53 2018-09-11T14:24:49+03:00

Бывший охранник затаил злобу на соседку за то, что она сделала ему замечание, когда тот выкинул мусор мимо мусоропровода

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- Этого Виктора в нашем доме все недолюбливали, какой-то холод от него шел, - рассказывают жители девятиэтажки на улице Карпинского. - Он ни с кем никогда не здоровался и пробегал мимо, надвинув кепку.

Открытый конфликт у мужчины был лишь с соседкой, которая жила напротив. Марина ходила к участковому с жалобами, как на работу, - то сосед ей замок сломает, то кабель оборвет. Или просто руками перед лицом машет и орет: «Я тебя, гнида, по стенке размажу!»

Только полицейские в соседские разборки не вмешивались: мол, он же просто угрожает. В итоге мужчина зверски убил женщину, искромсав ее на куски прямо в подъезде. Сейчас его судят.

«По стенке размазать и на кладбище отправить»

У Виктора Меркушева за плечами лишь восемь классов школы. Он работал охранником, сторожил склады, но в последние годы сидел дома, жил на зарплату жены.

49-летняя соседка Марина работала дизайнером в рекламном агентстве.

- Я воспитатель в детском саду, у меня вся группа в поделках Мариночки: панно, рисунки, поделки, - рассказывает ее сестра Татьяна.

Конфликт у Виктора и Марины случился из-за мусора.

- Мусоропровод у нас прямо в доме, и Виктор постоянно бросал мусор мимо, - рассказывает мама Марины 78-летняя Лидия Владимировна. - И Мариночка как-то сделала ему замечание: мол, уронил - убери за собой. А Виктор набросился на нее с кулаками. Я вышла, услышав крики, он и меня избил.

Сестра погибшей Татьяна с мамой.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Женщины тогда (это было в 2008 году) вызвали «скорую», у обеих было сотрясение мозга. После этого Виктора судили по статье «Побои» и наказали штрафом.

- Выходя из суда, он крикнул нам: «Вас надо размазать по стенке и отправить на кладбище!» - рассказывает Лидия Владимировна.

Через два года все повторилось.

- В марте 2010 года мы с Мариной стояли у лифта, - рассказывает Лидия Владимировна. - Виктор выскочил из своей квартиры с резиновой палкой в руках и начал бить меня и Марину по голове.

Женщинам удалось сбежать от него в квартиру и вызвать полицию. Обе они после этого лежали в больнице с черепно-мозговыми травмами.

Дом в котором произошла трагедия.Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Снова был суд, который приговорил Виктора к 200 часам обязательных работ. Кроме того, он должен был выплатить Марине и ее маме по 50 тысяч рублей моральной компенсации.

- После этого суда наша жизнь окончательно превратилась в ад, - продолжает Лидия Владимировна. - Никаких денег он нам не выплатил. Вместо этого он просто измывался над нами. То замок нам испортит, то почтовый ящик сломает, то кабель перережет, мусор высыпал рядом с мусоропроводом...

Женщины боялись выйти из квартиры. Сосед мог притаиться в темном углу, выскочить неожиданно и заорать: «Че смотришь?»

Муж Марины после каждой стычки пытался поговорить с соседом, образумить его, но Виктор только рычал: «Вам не жить!»

«Уголовное дело не может быть возбуждено»

Марина не молчала и после каждой выходки соседа ходила жаловаться в полицию Индустриального района. По словам ее мамы, она написала 11 заявлений, но по всем получила отказы в возбуждении уголовного дела.

В распоряжении «КП» есть эти постановления об отказе. Вот что в них сказано:

«Угрозы убийством со стороны данного гражданина носят словесный характер и реальных действий для их осуществления он не предпринимает. То есть в его действиях не усматривается состав преступления».

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Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

А насчет порчи имущества полицейские отвечали:

«Уголовное дело возбуждено быть не может, так как умысел лица, причинившего повреждение, не установлен, а ущерб составляет менее 250 тысяч рублей».

Кстати, после убийства Марины Следственный комитет, который расследовал это дело, проводил проверку в отношении полицейских и не нашел в их действиях признаков халатности.

«Мариночка ужасно кричала, а потом вдруг замолкла»

Трагедия случилась 10 мая этого года. Марина с мамой возвращались домой с почты.

- Мы поднялись на свой пятый этаж на лифте, двери открылись, я стала выходить - перед нами стоял Виктор, - вспоминает мама Марины. - У него в руках был нож и резиновая палка с какими-то гайками, которой он стал бить меня по голове. Я схватилась за голову, и он перебил мне пальцы. Потом он набросился на Мариночку. Я сползла по лестнице на четвертый этаж и стала стучать соседям, звать на помощь, вышла одна бабушка и стала вытирать мне кровь, больше никого дома не было.

Марина ходила к участковому с жалобами, как на работу. Фото: из семейного архива.

В эти минуты, пока женщины вызывали полицию, Виктор убивал Марину. Как позже скажут эксперты, он нанес женщине 23 удара ножом и 12 - резиновым шлангом.

«Я смотрела передачу»

Расправившись с соседкой, Виктор спокойно зашел в свою квартиру, сказал: «Наконец-то я это сделал!» - и закрылся в ванной - смывал кровь.

Сейчас его судят по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека» (до 15 лет тюрьмы).

- У меня не было умысла ее убивать, так получилось, - сказал на одном из заседаний Виктор.

Соседи говорят, что Виктор избивал и свою жену. Но Татьяна выгораживает супруга.

- Я не оправдываю поступок мужа, но Марина сама его провоцировала - с каждым синячком бежала к участковому, - сказала нам женщина. - А у Виктора недавно один за другим умерли два сына от первого брака, оба от болезней, и он ходил сам не свой.

- Татьяна, вы же были дома, когда Виктор убивал Марину на лестничной площадке. Неужели не слышали крики?

- Я смотрела телевизор. Я слышала крик, но мне показалось, что плачет чей-то ребенок.

- Мы хоронили сестру, завернутую в целлофан, - говорит ее сестра Татьяна. - Он ее просто искромсал на кусочки. Мы в шоке от того, что он сделал с нашей Мариночкой. Это какой-то больной человек.

Экспертиза признала Виктора вменяемым.