2018-09-13T18:40:41+03:00
Происшествия

В Перми водителя «Posche Cayenne», который совершил ДТП в пьяном виде, арестовали на 14 суток

Внедорожник буквально снес «Ладу» на перекрестке улиц Мира и Советской Армии [видео]
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: УГИБДД по г. Пермифото: УГИБДД по г. Перми
Изменить размер текста:

Мировой суд Индустриального района Перми арестовал 29-летнего водителя «Posche Cayenne» на 14 суток.

Напомним, 12 сентября в 22.15 на пересечении улиц Мира и Советской Армии произошла серьезная авария. Автомобиль «Porsche Cayenne Turbo» двигался по трамвайным путям со стороны улицы 9 Мая и на перекрестке врезался в ВАЗ-2114, который поворачивал налево. В результате аварии пострадали водитель и пассажир отечественной легковушки. После освидетельствования было установлено, что виновник ДТП был пьян. Кроме того, он был лишен водительских прав, сообщили в краевой полиции.

Пермская дирекция дорожного движения опубликовала видео с камер наружного наблюдения, на которых видно, как «Porsche Cayenne» на огромной скорости врезается в «Ладу».

Сам водитель на видео, которое предоставило ГУ МВД по Пермскому краю, говорит о том, что он пытался оторваться от таксиста, с которым он повздорил у «Столицы». Сам момент ДТП не помнит, говорит, что очнулся уже после того, как его стали вытаскивать из машины. Также он рассказал, что был сильно пьян.

Отбывать наказание он будет в специальном приемнике для административно задержанных УМВД России по г. Перми.

В Перми задержали водителя "Porsche", который устроил ДТП в пьяном состоянии.Видео предоставлено ГУ МВД по Пермскому краю

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Перми ночью завершили бетонировать Чусовской мост и скоро откроют движение по 2 полосам
Максим Решетников: «В благоустройстве территорий важна каждая «мелочь»
Подростков, которые пропали в Кунгуре после школы, нашли сотрудники уголовного розыска
В Кунгуре возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 13-летних подростков
В Прикамье молодой человек ударил полицейского по лицу и получил три года колонии
Житель Чернушинского района пожаловался омбудсмену на соседей, которые разводят пчел
До конца года предполагается завершить первый этап реконструкции дороги «Березники-Соликамск»
Завершение строительства обхода п. Куеда позволит обеспечить проезд транзитного транспорта в обход посёлка
Благоустройство территорий края выйдет на качественно новый уровень
В Перми за присвоение средств в особо крупном размере осужден председатель ТСЖ
На «Флаэртиане» покажут пермского трогонтериевого слона
В Прикамье 30-летний мужчина убил знакомую обухом топора, а тело сжег
В Перми Краевой многопрофильный техникум эвакуировали из-за задымления в компьютерном классе
В Перми с банковской карты доверчивой женщины сняли почти 80 тысяч рублей
Президент «Амкара» Геннадий Шилов ушел из краевой федерации футбола
В Перми пьяный водитель «Porsche Cayenne» устроил аварию
В Перми у депутата гордумы судебные приставы арестовали кроссовер TOYOTA RAV 4
62-летнего жителя Прикамья сбили насмерть на пешеходном переходе
В Новых Лядах 24-летний водитель, сдавая задним ходом, наехал на 13-летнюю школьницу
В ДТП в Пермском районе пострадали двое дорожных рабочих
В Перми горит деревянный барак на Центральном рынке
В Перми крупная энергетическая компания задолжала своим работникам 2,5 млн рублей
В Перми нашли пропавшую 72-летнюю пенсионерку, которая ушла за грибами
В Кунгуре ищут 13-летнего мальчика, который пропал после школы
В Перми умер основатель группы «Чорный флаг»