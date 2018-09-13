В Перми водителя «Posche Cayenne», который совершил ДТП в пьяном виде, арестовали на 14 суток

СЕГОДНЯ 18:34 2018-09-13T18:40:41+03:00

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Мировой суд Индустриального района Перми арестовал 29-летнего водителя «Posche Cayenne» на 14 суток.

Напомним, 12 сентября в 22.15 на пересечении улиц Мира и Советской Армии произошла серьезная авария. Автомобиль «Porsche Cayenne Turbo» двигался по трамвайным путям со стороны улицы 9 Мая и на перекрестке врезался в ВАЗ-2114, который поворачивал налево. В результате аварии пострадали водитель и пассажир отечественной легковушки. После освидетельствования было установлено, что виновник ДТП был пьян. Кроме того, он был лишен водительских прав, сообщили в краевой полиции.

Пермская дирекция дорожного движения опубликовала видео с камер наружного наблюдения, на которых видно, как «Porsche Cayenne» на огромной скорости врезается в «Ладу».

Сам водитель на видео, которое предоставило ГУ МВД по Пермскому краю, говорит о том, что он пытался оторваться от таксиста, с которым он повздорил у «Столицы». Сам момент ДТП не помнит, говорит, что очнулся уже после того, как его стали вытаскивать из машины. Также он рассказал, что был сильно пьян.

Отбывать наказание он будет в специальном приемнике для административно задержанных УМВД России по г. Перми.