Появилось видео, как в Перми пьяный водитель на «Porsche Cayenne» на огромной скорости врезается в «Ладу»

СЕГОДНЯ 13:21 2018-09-13T13:34:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Пермская дирекция дорожного движения опубликовало видео с камер наружного наблюдения, на которых видно, как «Porsche Cayenne» на огромной скорости врезается в «Ладу». Авария случилась 12 сентября в 22.15 на пересечении улиц Советской и Мира. 30-летний водитель автомобиля «Porsche Cayenne Turbo» мчался по трамвайным путям по ул. Мира со стороны ул. 9-го Мая в направлении ул. Чайковского. Напротив дома №11 он не пропустил автомобиль ВАЗ-211440, который поворачивал налево. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир отечественного авто.

- В ходе разбирательства установлено, что водитель автомобиля «Porsche» не имеет водительского удостоверения и управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в городском управлении ГИБДД. - Лихачу грозит административное наказание в виде ареста на 15 суток.

В отношении водителя иномарки возбуждено административное расследование по статье «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения». По факту ДТП проводится проверка. Уточняются все обстоятельства произошедшего.