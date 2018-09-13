2018-09-13T13:34:41+03:00
Происшествия

Появилось видео, как в Перми пьяный водитель на «Porsche Cayenne» на огромной скорости врезается в «Ладу»

Лихачу грозит административный арест на 15 суток [видео]
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: УГИБДД по г. Пермифото: УГИБДД по г. Перми
Изменить размер текста:

Пермская дирекция дорожного движения опубликовало видео с камер наружного наблюдения, на которых видно, как «Porsche Cayenne» на огромной скорости врезается в «Ладу». Авария случилась 12 сентября в 22.15 на пересечении улиц Советской и Мира. 30-летний водитель автомобиля «Porsche Cayenne Turbo» мчался по трамвайным путям по ул. Мира со стороны ул. 9-го Мая в направлении ул. Чайковского. Напротив дома №11 он не пропустил автомобиль ВАЗ-211440, который поворачивал налево. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир отечественного авто.

- В ходе разбирательства установлено, что водитель автомобиля «Porsche» не имеет водительского удостоверения и управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в городском управлении ГИБДД. - Лихачу грозит административное наказание в виде ареста на 15 суток.

В отношении водителя иномарки возбуждено административное расследование по статье «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения». По факту ДТП проводится проверка. Уточняются все обстоятельства произошедшего.

В Перми пьяный лихач на "Porshe" врезается в "Ладу".

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Житель Чернушинского района пожаловался омбудсмену на соседей, которые разводят пчел
До конца года предполагается завершить первый этап реконструкции дороги «Березники-Соликамск»
Завершение строительства обхода п. Куеда позволит обеспечить проезд транзитного транспорта в обход посёлка
Благоустройство территорий края выйдет на качественно новый уровень
В Перми за присвоение средств в особо крупном размере осужден председатель ТСЖ
На «Флаэртиане» покажут пермского трогонтериевого слона
В Прикамье 30-летний мужчина убил знакомую обухом топора, а тело сжег
В Перми Краевой многопрофильный техникум эвакуировали из-за задымления в компьютерном классе
В Перми с банковской карты доверчивой женщины сняли почти 80 тысяч рублей
Президент «Амкара» Геннадий Шилов ушел из краевой федерации футбола
В Перми пьяный водитель «Porsche Cayenne» устроил аварию
В Перми у депутата гордумы судебные приставы арестовали кроссовер TOYOTA RAV 4
62-летнего жителя Прикамья сбили насмерть на пешеходном переходе
В Новых Лядах 24-летний водитель, сдавая задним ходом, наехал на 13-летнюю школьницу
В ДТП в Пермском районе пострадали двое дорожных рабочих
В Перми горит деревянный барак на Центральном рынке
В Перми крупная энергетическая компания задолжала своим работникам 2,5 млн рублей
В Перми нашли пропавшую 72-летнюю пенсионерку, которая ушла за грибами
В Кунгуре ищут 13-летнего мальчика, который пропал после школы
В Перми умер основатель группы «Чорный флаг»