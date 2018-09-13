На месте крушения «Боинга» в Перми установили новый мемориальный комплекс

СЕГОДНЯ 14:21 2018-09-13T14:33:26+03:00

На месте крушения самолета установили новый комплекс из шести гранитных стел с портретами всех 88 погибших Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С момента трагедии прошло десять лет

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- Я встречал свою дочь Ксению в аэропорту, - вспоминает самые страшные минуты своей жизни пермяк Валерий Севастьянов. - Объявили, что самолет идет на посадку. Мы сидим, ждем, а самолет все не садится. Еле-еле мы выяснили, что «Боинг» пошел на второй круг, а потом служащие Большого Савино стали просто от нас отмахиваться: «Отстаньте, у нас проблемы, самолет упал».

Валерий Павлович сразу понял, что разбился именно тот самолет, на борту которого находилась его дочь. Ксении было всего 22…

В пятницу исполняется десять лет со дня крушения «Боинга». Авиакатастрофа, напомним, произошла 14 сентября 2008 года, в 5 утра на границе Свердловского и Индустриального районов Перми. Самолет, совершавший рейс Москва - Пермь, рухнул на железнодорожные пути. На борту находились 82 пассажира (в том числе 7 детей) и 6 членов экипажа. Погибли все.

Расследование причин катастрофы продолжалось больше пяти лет. Уголовное дело закрывали и снова открывали. И так четыре раза.

Межгосударственный авиационный комитет пришел к выводу, что причиной трагедии стала потеря пространственной ориентировки экипажем. Виновным признали командира судна Родиона Медведева, в крови которого нашли алкоголь.

Следователи говорят, что по делу было проведено около 200 судебных экспертиз - медицинские, химические, молекулярно-генетические, взрыво-технические, авиационно-технические. В результате была собрана достаточная доказательная база, подтверждающая виновность Медведева.

Однако у родственников погибших осталось много вопросов, ответов на которые нет и сегодня.

- Кто виновен в том, что Медведев сел за штурвал в таком состоянии? - говорят они. - И почему не нашли ответственных за то, что в самолете были обнаружены отложенные неисправности, а предполетный контроль был выполнен силами экипажа, а не специальных технических служб?

- К катастрофе привел целый ряд факторов, и мы много раз настаивали на дополнительных экспертизах, чтобы избежать ошибок и рисков в будущем, - говорит Татьяна Марголина, которая в этой трагедии потеряла всю семью: дочь, внучку и зятя.

Памятная плита с именами погибших.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Шесть гранитных стел с портретами погибших

На месте крушения самолета был установлен мемориал памяти, где каждый год собираются близкие погибших и просто неравнодушные к этой трагедии люди.

- Раньше мемориал располагался с двух сторон от железнодорожных путей, и мы много раз просили о том, чтобы его объединили, - говорит Валерий Севастьянов. - И в этом году место памяти реконструировали.

На месте крушения самолета установили новый комплекс из шести гранитных стел с портретами всех 88 погибших. В администрации Перми рассказали, что эскиз выбрали родственники жертв трагедии.

- Новый комплекс был разработан в первую очередь для безопасности посетителей, чтобы им не приходилось ходить через пути, - пояснили в администрации. - И сейчас весь сквер памяти располагается со стороны Свердловского района Перми.

Мемориал, к которому ведут широкие ступени, объединяет центральную памятную плиту, 88 столбиков в виде свечей, а сразу за ними установлены новые стелы с портретами и небольшая часовня.

На месте крушения самолета был установлен мемориал памяти, где каждый год собираются близкие.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

88 шаров с именами погибших

Траурные мероприятия в память о погибших начнутся на месте крушения самолета. Ровно в 5 утра у мемориала пройдет панихида.

В 9 утра в храме иконы Божией Матери «Утоли моя печали» (улица Лодыгина, 40а), который построен в память о погибших пассажирах и членах экипажа «Боинга», состоятся заупокойная литургия и панихида.

Также многие родственники и близкие погибших соберутся на Северном кладбище, после чего вернутся к мемориалу.

Храм иконы Божией Матери «Утоли моя печали»Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- В 12 часов здесь начнутся официальные траурные мероприятия, - рассказала Татьяна Марголина. - Мамочки прочтут стихи в память о своих детях, после чего присутствующие возложат цветы и по традиции выпустят в небо 88 воздушных шаров с именами погибших.