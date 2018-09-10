Экс-милиционеру, который избил жену «грабителя века», ограничили свободу

СЕГОДНЯ 16:29 2018-09-10T16:32:16+03:00

За побои и угрозы убийством Елене Шурман Александру К. на год и пять месяцев запретили выезжать за пределы Перми и выходить из дома по ночам

Изменить размер текста: A A

- Я счастлива, что вранье этого человека доказано, и судья вынес обвинительный приговор, - говорит жена «грабителя века» Шурмана Елена. - И я искренне восхищаюсь терпением прокурора, который разбирался с нашим делом почти четыре месяца.

В Перми вынесли приговор бывшему милиционеру, который угрожал убить жену «грабителя века» Шурмана. Об этой истории «Комсомолка» уже писала. Пермский инкассатор Шурман, напомним, летом 2009 года во время перевозки денег заставил водителя свернуть в лес, перегрузил в поджидавшую его легковушку пять мешков с деньгами (всего 250 миллионов рублей) и скрылся.

Беглого инкассатора нашли и осудили. Пока Шурман сидел в колонии, жена оформила с ним развод и нашла себе нового парня, милиционера, тоже Александра.

Когда Шурман освободился, Лена вернулась к мужу. А Саша-милиционер, по словам женщины, обезумел от ревности и начал ее преследовать. В ноябре прошлого года он напал на Лену и избил ее. А когда та вырвалась и убежала, начал стрелять из травмата и угрожать, что сейчас убьет ее.

После инцидента Лена обратилась в больницу, где зафиксировала побои, а потом написала заявление в полицию. Александра К. судили по статье «Угроза убийством».

На днях огласили приговор - год и пять месяцев ограничения свободы. По решению суда бывшему милиционеру запрещено менять место жительства, выезжать за пределы Перми и не выходить из дома с 23 часов до 7 часов утра.

Кроме этого, Александр К. обязан дважды в месяц отмечаться у участкового и выплатить Елене компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.

Кстати, в этой истории замешана и нынешняя девушка Александра К. - сотрудница полиции. В отношении нее проводится отдельное разбирательство, у следствия есть основания полагать, что она выложила в интернет интимные фото Лены, а потом писала ей sms с угрозами.

Когда шел суд над Александром, женщину-полицейского поймали на том, что она дает ложные показания и пытается выгородить подсудимого: якобы в день нападения на Лену она была дома и видела, что Александр положил пистолет в сейф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жена «грабителя века» Шурмана доказала в суде, что ее действительно избил экс-милиционер

Елена судится со своим бывшим парнем, которого обвиняет в избиении, угрозах убийства и шантаже (подробнее…)

«Грабитель века» Шурман досрочно вышел на свободу

25 ноября он покинул Губахинскую колонию (подробнее…)