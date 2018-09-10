С 10 сентября в Перми расширили зону платных парковок

СЕГОДНЯ 10:46 2018-09-10T11:27:24+03:00

Времени на привыкание к новым правилам водителям в этот раз не дадут

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В Перми увеличится зона платных парковок. Директор Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис рассказал в прямом эфире радио “Комсомольская правда” - Пермь” (96.6 FM) о том, где будут располагаться новые платные парковочные места, и о хитростях пермяков, которые не хотят платить за парковку в центре города.

С 10 сентября зона платной парковки увеличится от улицы Попова до улицы Крисанова, от Пушкина до улицы Революции. Также стоянки станут платными в районе Разгуляе, на улице Ленина и улице Советской.

С 1 октября к зоне платной парковки добавится участок, ограниченный Комсомольским проспектом, улицами Чернышевского и Островского. И это не последнее расширение.

В перспективе зона платной парковки распространится на весь центральный район: до Перми-2, Северной дамбы и улицы Чкалова. Цена часа парковки пока останется прежней - 20 рублей.

Два года назад, когда в Перми появились платные парковки, водителям дали время на адаптацию к новым правилам: в течение первых недель водителей не штрафовали за неуплату.

- На этот раз таких послаблений не будет, - пообещал Максим Кис и посоветовал пермским водителям внимательно изучать знаки, обозначающие платную парковку.

Контролируют платные стоянки четыре патрульных экипажа, каждый автомобиль оборудован специальными камерами, которые одновременно снимают и место парковки, и номера машин. Есть и пешие контролеры, которые обходят улицы и фиксируют все машины, владельцы которых пытаются скрыть свои номера от видеофиксаторов.

Также Максим Кис рассказал, как поступать в ситуациях, когда водитель хочет оплатить парковку, но не может по независящим от него обстоятельствам.

- Бывают сбои в системе оплаты, и человек не может заплатить за парковку. В таких случаях мы извещаем административную комиссию о техническом сбое, и за эти часы постановления о штрафах не выносятся, - поделился директор Пермской дирекции дорожного движения. - А если технические сбои были в течение всего дня, то и постановлений о штрафах не будет весь день. Случается, что водитель оплатил парковку через SMS, но оплата не прошла. В таких случаях можно обжаловать постановление о штрафе. Для этого надо написать жалобу, приложить скриншоты со своего телефона и отправить в суд. На заседание суда приходить не обязательно. В Ленинском суде уже большой опыт рассмотрения таких жалоб.

КСТАТИ

Хитрости пермских водителей

Директор пермской дирекции дорожного движения Максим Кис рассказал о забавных попытках водителей избежать штрафа за неоплаченную парковку:

- Водители завешивают номера листиками, бумажками и даже трусиками, чтоб номер не зафиксировался. Наверное, они не знают, что у нас работают пешие контролеры с видеофиксатором, которые убирают завесу, фиксируют номер машины и завешивают его обратно.

Мои любимые персонажи - это владелец «Лэнд Крузера», который закрывал номер визиточкой «Бережливой аптеки», и хозяин черного «Рэндж Ровера», прикрывший номер специально сшитым чехольчиком на тесемках. По качеству чехла видно, что он сшит заботливой женской рукой. Наш контролер развязал тесемочки, чтобы снять чехол с номера и оставил предмет творчества на лобовом стекле.

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