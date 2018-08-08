Минтранс России подсчитал: максимальная стоимость парковки в Перми должна быть 42 рубля в час

СЕГОДНЯ 14:02 2018-08-08T14:35:13+03:00

Платные парковки в Перми в час пик заполнены на 92 процента. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

При такой цене в центре города всегда будут находиться свободные места для машин

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Министерство транспорта России подготовило рекомендации по расчету платы за парковку в разных регионах страны. Смысл документа – сколько должен стоить час стоянки автомобиля, чтобы в любой момент водитель мог найти себе место на платной парковке.

Если заполняемость парковки составляет менее 85 процентов, плату за стоянку на ней брать не рекомендуется. А, начиная с 86 процентов, стоимость часа пребывания машины на парковке варьируется в зависимости от востребованности стоянки.

Для Пермского края этот показатель, по расчету Минтранса, составляет 12 рублей за час при заполняемости парковки на 86 процентов и 42 рубля за час - при полной загруженности. Для сравнения, в Свердловской области максимальная оплата составит 50 рублей за час, а в Челябинской – 36 рублей.

Напомним, с 1 июля час платной парковки в Перми стоит 20 рублей. Перед повышением оплаты начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис подвел итоги заполняемости платных парковок.

- Мониторинг показал, что их средняя занятость составляет 76 процентов, а загруженность в часы пик выросла до 92 процентов, увеличившись за год на 5 процентов, - рассказал Максим Кис.

Так что, если исходить из среднего значения загруженности парковок, плату за них в Перми брать вообще не должны. А если из максимальной заполняемости - 33 рубля за час.

Впрочем, рекомендации они и есть рекомендации. А окончательное решение должны принимать местные власти. В Перми городские власти, напомним, приняли решение о расширении зоны платных парковок.

Оно пройдет в два этапа. С 10 сентября в платную зону войдет Разгуляй – квартал между улицами Ленина, Николая Островского, Петропавловской и Клименко, а также территория, ограниченная улицами Попова, Пушкина, Крисанова и Окулова. Платными станут и парковки, находящиеся в границах улиц Пушкина, Революции, Островского и Комсомольского проспекта.

На втором этапе, с 1 октября, к платной зоне добавятся парковки, расположенные на территории, ограниченной улицами Революции, Островского, Чернышевского, площадью Карла Маркса, улицами Сибирской и Осипенко, Комсомольским проспектом.