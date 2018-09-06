Школы Перми: как выбрать для ребенка хорошую школу

СЕГОДНЯ 12:57 2018-09-06T13:35:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Быть привлекательной для детей и родителей, стать для них точкой притяжения, получить общественное признание как творческая лаборатория новых педагогических идей и технологий - такое направление развития определено в гимназии им. М. И. Пинаевой - «Ювенте», первой частной школе г. Перми.

Все мы мечтаем найти идеальную школу. Есть ли она? Как сегодня нужно учить и как учиться? Система образования, становясь более клиентоориентированной, конкурентоспособной, стремится обеспечить новое качество процесса и результата. В образовательном пространстве все увереннее заявляют о себе негосударственные учреждения.

Частная школа… За что имеет смысл платить деньги? За комфорт, индивидуальный подход, высокие результаты ЕГЭ, особую атмосферу в образовательном учреждении? Об этом размышляют родители, педагоги, выпускники и ученики частной гимназии «Ювента», в 2017 году отметившей 25-летний юбилей.

Говорит директор гимназии Светлана Александровна Шляхова:

- Четверть века для частной школы - это самый настоящий рекорд! Это время становления, самопознания, самоутверждения. Особенностью нашей гимназии является то, что мы - школа полного дня. Школа, где учитель - мудрый наставник, тьютор, внимательный и любящий взрослый, для которого нет чужих детей. В гимназии возрожден институт гувернерства, система дополнительного образования деликатно встроена в основное. Поддерживается разумный режим здоровьесбережения: ежедневная динамическая пауза, прогулки, трехразовое горячее питание, развивающие спортивные игры на свежем воздухе. В самом начале пути наш педколлектив почти полностью состоял из совместителей, а теперь 90% - постоянные сотрудники. Мы очень рады тому, что в нашу дружную семью вливаются молодые учителя и вместе с мастерами педагогического труда работают увлеченно, радостно, творчески.

Директор школы Светлана Шляхова

Мы успешно прошли очередную, уже пятую, процедуру аккредитации, и с гордостью говорим о том, что выпускники частной школы ежегодно получают документ государственного образца! Первый выпуск состоялся в 2003 году, и сразу звездный: 2 медалиста и 75% аттестатов на «4» и «5»! Каждый новый выпуск подтверждает устойчивость положительных результатов нашей работы: 12 медалистов, 13 человек, получивших 100 баллов на ЕГЭ и ОГЭ. Но не только результаты экзаменов выпускников, но и их дальнейший образовательный маршрут говорит о высоком качестве работы школы. Выпускники «Ювенты» учатся в престижных вузах не только Перми, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Чехии, США, Финляндии, Канады, половина из них - на бюджетной основе. Около 10% оканчивают вуз с красным дипломом, пятая часть уже получают второе высшее или послевузовское образование в магистратуре, аспирантуре.

Фото гимназии

Один из секретов успеха частной школы состоит в том, что мы, будучи профессионально мобильными, чутко улавливаем образовательные запросы родителей, общества, государства и оказываемся немного впереди в реализации этих запросов.

Сегодня, оглядываясь на пройденный путь, мы уверенно смотрим в будущее, потому что наша гимназия - стабильно развивающееся образовательное учреждение, способное стать визитной карточкой частного образования в Перми и Пермском крае. Для этого у нас есть все: высокопрофессиональный коллектив педагогов, грамотно выстроенный образовательный процесс, замечательные дети и родители, поддерживающие все наши идеи и начинания.

О том, что первая частная школа г. Перми «Ювента», безусловно, оправдала выданный ей в начале 90-х кредит доверия родителей, общества, профессионального сообщества, свидетельствует и такой факт: сегодня 35% семей привели к нам второго, третьего ребенка.

Фото гимназии

Разговор продолжает заместитель директора по научно-методической работе, трехкратный победитель всероссийского конкурса лучших учителей по ПНПО Светлана Викторовна Силуянова:

- Как театр начинается с вешалки, так и школа начинается с внутреннего пространства школьного здания. В интерьере гимназии преобладают яркие радостные цвета, призванные настроить детей и педагогов на позитивное мироощущение, доброе мировосприятие. А на одной из стен красуется дизайнерски разноликий портрет А. Эйнштейна. Вспомним слова этого великого ученого: «За вещами должно быть еще что-то». Для нас, педагогов «Ювенты», это, прежде всего, умение решать педагогические задачи, исходя из интересов детей. Удовлетворять образовательные потребности современного ребенка нам помогает универсальный инструмент - технология интегрированного обучения. Так рождаются удивительные занятия, например, урок математики, экономики и технологии в 5-м классе «Гость на пороге», когда нужно самостоятельно справиться с внезапно возникшей жизненной задачей, сделать необходимые расчеты, на их основе приготовить угощение и принять гостей. Или занятие для семиклассников на экологической тропе Липовой горы, где в естественной природной среде в условиях однодневного похода ребятами активно применяются знания по биологии, ОБЖ, технологии, физической культуре, экологии.

Фото гимназии

Педагоги точно знают, как создавать развивающую среду для становления творческой личности: это сольное и хоровое пение, занятия в студии изобразительного искусства, танцы, театр, спорт, робототехника. Учителя и дети гимназии находятся в постоянном совместном творческом поиске, при этом сохраняют многолетние «ювентовские» традиции: музыкально-творческие проекты, выездные Дни здоровья, театрализованная «Сказочная неделя», общегимназическая научно-познавательная конференция, отчетный концерт хоров, поэтический фестиваль, литературно-тематические балы старшеклассников… Все эти мероприятия не просто развлечения или дань моде, это образовательные события, которые помогают детям двигаться к главному - к формированию потребности непрерывного развития, к умению быть авторами собственной успешной жизни.

Учитель начальных классов высшей категории Елена Александровна Коршунова:

- В нашей гимназии все сделано так, чтобы каждому было здесь спокойно, уютно, тепло. Мы сделали мир гимназии очень радостным. Здесь сохраняются традиции, заложенные основателем гимназии М. И. Пинаевой: это школа мечты, школа, где мечта стала реальностью, где существует уникальное образовательное пространство Дома детства, Дома радости.

Свой ответ на вопрос «Чем частная школа привлекательна для родителей?» дает мама ученицы 10-го класса Екатерина Попова:

- Для своей дочери мы выбрали именно «Ювенту», потому что здесь малая наполняемость классов, обучение проходит в группах до 12 человек, дружный коллектив, высокий профессиональный уровень преподавательского состава, дружелюбная атмосфера.

Фото гимназии

Делятся размышлениями о выборе школы и ученики гимназии разных лет.

Любовь Старцева, золотая медалистка 2008 г.:

- В «Ювенте» мы не только получили качественные знания, раскрывали наши творческие способности, но и год от года учились мыслить, не уходить от трудностей, а решать жизненные проблемные ситуации. Не во всех школах этому учат. Мы благодарны учителям за тот стартовый багаж, который они нам дали, за веру в себя, в свои силы!

Анастасия Югова, многократный победитель вокальных конкурсов краевого уровня, золотая медалистка 2018 г.:

- В нашей школе мы занимались всем! Пели в хоре, танцевали на балах, играли в спектаклях, создавали творческие проекты… Вместе учились учиться. Здесь приветствуется любое творчество.

Максим Дроздов, ученик 8-го класса:

- Мы приходим в школу как в родную семью, каждый день ощущаем заботу и любовь взрослых. Здесь очень теплая атмосфера, каждому уютно и хорошо.

Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что единственная пермская частная школа, 25 лет успешно осуществляющая образовательную деятельность, гимназия им. М. И. Пинаевой «Ювента» - это необычный социокультурный феномен на рынке образовательных услуг, чей опыт, несомненно, востребован, интересен и значим для современного образовательного пространства города и края.