46-летнему жителю Прикамья, расстрелявшему из пневматической винтовки двух полицейских, грозит пожизненное заключение

СЕГОДНЯ 07:30 2018-09-04T07:38:45+03:00

Следователь говорит, что на допросе Виталий не проявляет раскаяния. Фото из соцсетей

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Как уже писала «КП», 10 мая в селе Мачино Кунгурского района 46-летний Виталий Б. расстрелял из пневматической винтовки наряд ГИБДД. Одному полицейскому он прострелил артерию на шее, другому - предплечье.

Случилось это после того, как автоинспекторы остановили его внедорожник Honda CR-V, на котором он ехал без прав – их у него забрали раньше за выезд на встречку. Он пытался скрыться от инспекторов, те бросились в погоню. Доехав до дома, Виталий сбегал за винтовкой и открыл пальбу.

Алексей (слева) и Антон (справа) получили ранения. Фото из соцсетей

Его арестовали и сначала возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти, ему грозило до 10 лет лишения свободы. Но на днях следователи переквалифицировали статью на более тяжкую. И теперь нападавшего обвиняют по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. За покушение на полицейского ему могут дать и пожизненный срок.

- Такое решение было принято после того, как мы получили результаты судебно-медицинской экспертизы, - говорит начальник Кунгурского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю Виталий Игнатенко. – Рана в шею оказалась очень тяжелой, врачи боролись за жизнь полицейского несколько часов, и теперь он останется на всю жизнь инвалидом. Пневматическая винтовка стрелявшего была переделана так, что пуля пробивает 40-сантиметровую доску, он понимал, что может убить человека.

По словам следователя, при допросах на следствии Виталий не проявляет раскаяния.

- Он называет себя гражданином СССР и говорит, что не признает сегодняшних законов, а в случившемся винит кого угодно, только не себя, - говорит он. – Судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

В Мачино Виталий Б. переехал 4 года назад, продав жилье в Перми и купив в деревне дом. Женщина, с которой он проживал в Мачино, в момент конфликта с полицейскими тоже в нем участвовала.

- Она порвала одному из полицейских воротник, но вреда здоровью не причинила, и против нее не стали возбуждать уголовное дело, - рассказал следователь.

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