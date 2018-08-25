2018-08-25T12:23:48+03:00
Происшествия

В Перми гособвинение требует для таксиста, который убил жену из-за кошки, 18 с половиной лет строгого режима

Жестокое убийство произошло на глазах троих детей
Вероника РАНГУЛОВА
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Погибшая Наташа очень любила своих детейПогибшая Наташа очень любила своих детейФото: из семейного архива
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25-летнему таксисту, который зверски убил жену на глазах троих детей из-за кошки, грозит 18 с половиной лет в колонии строгого режима. Такой срок потребовал для обвиняемого государственный обвинитель.

Жуткое убийство, напомним, произошло в Кизеле в марте этого года. 25-летний Евгений и 35-летняя Наталья жили вместе около пяти лет. Они воспитывали общих детей - Максима, которому было 2,5 года, и полуторагодовалую Аню (имена детей изменены). А Настя - это дочь Натальи от первого брака.

Евгению грозит 18 с половиной лет Фото: из семейного архива

Евгению грозит 18 с половиной летФото: из семейного архива

Наташа очень любила своих детей. Несмотря на то, что младшие были еще совсем маленькими, подрабатывала дворником - хотела обеспечить семью всем необходимым. Евгений работал таксистом, но в последнее время сидел дома.

Знакомые семьи рассказывали, что Евгений был довольно нервным и раздражительным, а когда выпивал, что случалось нередко, становился просто агрессивным. Скандалы в доме вспыхивали почти каждый день.

В тот страшный день, 3 марта, пьяный мужчина снова поругался с женой. Причем поводом стал соседский кот, пытавшийся забежать в приоткрытую дверь квартиры.

- Скорее всего, Наташа стала упрекать Женю в том, что он чуть не раздавил кота, - предположил Александр, брат погибшей. - А тот в ответ вспылил. Настя видела, как Женя ударил Наташу по голове, а потом стал бить ее ножом. На руках у сестры была Анечка, которая упала на пол в ходе драки. Шокированная Настя хотела убежать, но Женя стоял в проходе и не пускал ее. Но когда он ушел на кухню, Настя прямо босиком побежала к нам за помощью, по пути вызывая «скорую» и полицию.

Наталья скончалась на следующее утро, травмы оказались несовместимы с жизнью. В отношении Евгения возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

На этой неделе состоялось последнее судебное заседание.

- Когда мне дали слово, я попросил суд не применять снисхождения к убийце моей сестры, - говорит Александр. - И назначить ему наказание не менее 20 лет в колонии строгого режима. Он не только убил Наталью, но и нанес раны ребенку. Он совершил жесткое убийство на глазах детей, оставил их сиротами.

Сейчас дети живут в приемной семье. Какое наказание даст таксисту-убийце суд, станет известно 30 августа.

- Я прошу не наказывать меня строго и дать не больше 15 лет, - сказал в последнем слове сам обвиняемый. - Я бы хотел извиниться перед детьми, но в зале суда их нет.

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