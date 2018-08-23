Погода на август 2018 в Перми: в городе резко похолодает

СЕГОДНЯ 07:18 2018-08-23T07:27:03+03:00

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В среду, 22 августа, территория Пермского края находилась под влиянием активного циклона и фронта окклюзии. А сегодня, 23 августа, через Прикамье пройдет атмосферный фронт. В связи с этим в городе похолодает.

- В четверг, 23 августа, температура воздуха в Перми будет находиться на отметке 13…14 градусов, - сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ. - При этом будет облачно и с небольшими осадками.

В пятницу, 24 августа, сохранится влияние тыловой части циклона над Зауральем и преобладание прохладной погоды, так что в Перми вновь будет прохладно: температура воздуха будет варьироваться от 13 до 18 градусов.

- А выходные в Перми ожидаются сухими и облачными, - добавили синоптики. - В субботу еще будет прохладно, а вот в воскресенье, 26 августа, температура воздуха повысится до 22 градусов.

Ранее мы рассказывали вам о погоде на август. Синоптики прогнозировали его сухим и прохладным.