2018-08-01T15:21:24+03:00
Общество

Погода на август 2018 в Перми: месяц будет сухим и прохладным

Средняя температура будет почти на 2 градуса меньше, чем в прошлом году
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В августе средняя температура воздуха в Пермском крае составит 15 градусов. Это на 1,5-2° холоднее, чем в августе прошлого года.

Как сообщили в ГИС-центре Пермского университета, в начале месяца ожидаются резкие перепады температуры. Так, например, 3 августа прогнозируется потепление до +24…+29°, а 4 августа будет похолодание до +12..+17° в дневные часы.

Если в середине августа температура будет на 1-2 градуса ниже нормы, а во второй половине августа – около нормы. В этом году маловероятна жара, которая наблюдалась в августе 2016 и 2017 годов.

Что касается осадков, то наибольшее количество их выпадет в период с 8 по 15 августа, а в целом за август они не превысят 60-80% от климатической нормы.

В ГИС-центре отмечают, что долгосрочный прогноз на май оправдался полностью. Июнь оказался теплее, чем ожидалось, за счет жаркого периода в середине третьей декады. В июле средняя температура оказалась выше, чем прогнозировалось, на полтора градуса.

Поэтому синоптики предупреждают, что долгосрочный прогноз имеет высокую степень неопределенности, особенно это во второй половины месяца.

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