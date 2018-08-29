СЕГОДНЯ 10:40 2018-08-29T10:41:24+03:00

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28 августа в центре Перми автомобиль без водителя врезался в толпу людей, которые стояли на светофоре. Авария произошла в 14.10 на перекрестке улиц Пушкина и Попова.

Как нам рассказали в пресс-службе ГИБДД города, 61-летняя пермячка оставила автомобиль Chery на парковке и ушла. При этом, она не поставила машину на ручной тормоз. Машина покатилась, пересекла проезжую часть, трамвайные пути и врезалась в толпу людей, которые стояли на перекрестке на светофоре.

В результате ДТП пострадал 16-летний молодой человек, он получил травму стопы.

Личность водителя установлена, с женщины взято объяснение. Назначено административное расследование.

Ранее мы писали, что 28 августа в Березниках на улице Свободы под колеса автомобиля попал 8-летний мальчик. Он перебегал дорогу в неположенном месте и его сбил «Форд Экоспорт», 55-летняя женщина не успела затормозить и предотвратить аварию.