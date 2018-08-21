Пермячка Марина Федункив закрыла Киркорова в бане за его новую песню
Пермская актриса Марина Федункив опубликовала в своем аккаунте в Instagram новое видео с Филиппом Киркоровым. По сюжету она со своей подругой-актрисой Еленой Валюшкиной решает «отомстить» певцу за его хит «Ибица».
- Ты говорил, что хочешь клип снять на «Ибицу». И надо такую локацию.. .«интимчик»?
- Нам с Колей надо очень! - подтвердил Филипп Киркоров.
- Вот, я нашла! Совершенно бесплатно ребята предложили то, что нужно, - говорит Марина Федункив и открывает дверь в помещение.- Ты внутрь заходи! Офигеешь!
Но, как выяснилось, за дверью находится русская баня, где актрисы и закрыли Киркорова.
- Эй, откройте! - просит певец.
- Вот тебе «Цвет настроения синий», вот тебе «Ибица! Ой, еще бы этого поймать… «золотая чаша, золотая». И покой в стране будет! - говорит Марина Федункив.
Ранее актриса уже сняла пародию на хит Киркорова «Ибица». В съемках приняла участие и Катерина Варнава.