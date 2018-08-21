Пермячка Марина Федункив закрыла Киркорова в бане за его новую песню

СЕГОДНЯ 09:31 2018-08-21T09:36:01+03:00

Забавное видео посмотрели уже больше 1,3 миллиона раз

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Пермская актриса Марина Федункив опубликовала в своем аккаунте в Instagram новое видео с Филиппом Киркоровым. По сюжету она со своей подругой-актрисой Еленой Валюшкиной решает «отомстить» певцу за его хит «Ибица».

- Ты говорил, что хочешь клип снять на «Ибицу». И надо такую локацию.. .«интимчик»?

- Нам с Колей надо очень! - подтвердил Филипп Киркоров.

- Вот, я нашла! Совершенно бесплатно ребята предложили то, что нужно, - говорит Марина Федункив и открывает дверь в помещение.- Ты внутрь заходи! Офигеешь!

Но, как выяснилось, за дверью находится русская баня, где актрисы и закрыли Киркорова.

- Эй, откройте! - просит певец.

- Вот тебе «Цвет настроения синий», вот тебе «Ибица! Ой, еще бы этого поймать… «золотая чаша, золотая». И покой в стране будет! - говорит Марина Федункив.

marina_phedunkiv Марина Федункив закрыла Киркорова в бане

Ранее актриса уже сняла пародию на хит Киркорова «Ибица». В съемках приняла участие и Катерина Варнава.