Пермская актриса Марина Федункив сняла пародию на хит Киркорова «Ибица»

31 Июль 10:23 2018-07-31T23:55:13+03:00

Видео посмотрели уже больше 120 тысяч человек

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Марина Федункив сняла пародию на хит Филиппа Киркорова и Николая Баскова «Ибица». Она выложила ее в свой аккаунт в Instagram.

По сюжету героиня участницы Comedy Woman Екатерины Варнавы и герой актера Евгения Бороденко приходят на танцевальный марафон в Сокольники. Но охранник утверждает, что вход на праздник бесплатный только для ветеранов войны и труда. Расстроенные танцоры оборачиваются и видят Марину Федункив, которая несет с собой магнитофон. Они присоединяются к ее танцу, но актриса бросается на героиню Екатерины Варнавы, дерется с ней, а потом уводит с собой ее партнера.

Сейчас пародию посмотрели уже больше 120 тысяч человек. Сам Филипп Киркоров уже сделал репост пародии в свой аккаунт в Instagram и написал: «Бомба от Федункив и Варнавы!». Кстати, сам клип «Ибица» еще не появился в сети. Пока послушать можно только песню.

marina_phedunkiv Завтра в понедельник 30 июля узнаем ,кто поймал своё счастье #ибица @nikolaibaskov и @fkirkorov в исполнении @marina_phedunkiv @kativarnava и @evgenyborodenko

Ранее Марина Федункив уже снимала пародию на хит «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова. На видео она танцует вместе с известным певцом Сергеем Лазаревым. Видео набрало почти полтора миллиона просмотров.