«Сто тысяч почему»: дети про молоко

СЕГОДНЯ 09:09 2018-08-15T09:18:47+03:00

Мы задавали малышам разные вопросы про молоко, а они находили самые неожиданные ответы!

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«Далеко-далеко, на лугу пасутся ко…». Помните, была такая детская песенка, которая завершалась убедительными строчками: «Пейте, дети, молоко, будете здоровы!». И хотя молоко полезно всем, именно малыши больше всех любят молоко и молочные продукты.

Мы расспросили детей о пользе молока, о том, что можно приготовить из него, как делается творог и почему йогурт такой вкусный.