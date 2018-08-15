2018-08-15T09:18:47+03:00
Общество

«Сто тысяч почему»: дети про молоко

Мы задавали малышам разные вопросы про молоко, а они находили самые неожиданные ответы!
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Дети о молоке.

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«Далеко-далеко, на лугу пасутся ко…». Помните, была такая детская песенка, которая завершалась убедительными строчками: «Пейте, дети, молоко, будете здоровы!». И хотя молоко полезно всем, именно малыши больше всех любят молоко и молочные продукты.

Мы расспросили детей о пользе молока, о том, что можно приготовить из него, как делается творог и почему йогурт такой вкусный.

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