В Прикамье таксист убил жену на глазах троих детей из-за кота

СЕГОДНЯ 14:15 2018-08-07T14:53:06+03:00

Женщина стала упрекать мужа за то, что он чуть не задавил соседского Барсика

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- Женя маму ударил и, наверное, убил, - прибежала домой к тете заплаканная 13-летняя Настя. - Они с мамой поругались из-за какого-то кота, и он ее ударил. А потом взял нож…

Во вторник, 7 августа, в Краевом суде прошло заседание по делу 25-летнего жителя Кизела, который обвиняется в убийстве жены. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

«За несколько месяцев до убийства он ее избил»

Эта трагедия произошла еще в марте. К тому времени 25-летний Евгений и 35-летняя Наталья жили вместе около пяти лет. Они воспитывали общих детей - Максима, которому было 2,5 года, и полуторагодовалую Аню (имена детей изменены). А Настя - это дочь Натальи от первого брака.

- Наташа очень любила своих детей, много делала для них, - рассказала на суде 21-летняя Кристина, сестра погибшей. - Несмотря на то, что Аня и Максим были маленькие, Наташа подрабатывала дворником. С детьми сидела я. А Женя работал таксистом, а затем остался без работы.

Кристина рассказала, что Евгений был довольно нервным и раздражительным, а когда выпивал, что случалось нередко, становился просто агрессивным.

Когда Евгений пил, то становился более раздражительным. Фото из соцсетей

- За несколько месяцев до убийства Женя избил Наташу, она обратилась в полицию, - продолжает Кристина. - Тогда его отправили на общественные работы. Для нас был не секрет, что он часто кричал и замахивался на нее и на детей. Но Женя с Наташей продолжали жить вместе.

Причиной ссоры стал кот

3 марта Евгений, изрядно выпив, поругался с женой. Поводом стал соседский кот, пытавшийся забежать в приоткрытую дверь квартиры.

- Как рассказал свидетель, который в это время курил на площадке, Евгений стал закрывать дверь, прижав коту голову, - рассказала гособвинитель Элина Токарева. - Свидетель сделал ему замечание, и задержал дверь, чтобы обвиняемый не закрывал ее. В ответ тот два раза ударил его кулаком по лицу. Вышла женщина и завела его домой, а кот убежал.

Что произошло в квартире дальше, остается только догадываться.

- Скорее всего, Наташа стала упрекать Женю в том, что он чуть не раздавил кота, - предположил Александр, брат погибшей. - А тот в ответ вспылил. Настя видела, как Женя ударил Наташу по голове, а потом стал бить ее ножом. На руках у сестры была Анечка, которая упала на пол в ходе драки. Шокированная Настя хотела убежать, но Женя стоял в проходе и не пускал ее. Но когда он ушел на кухню, Настя прямо босиком побежала к нам за помощью, по пути вызывая «скорую» и полицию.

Евгений с дочкой. Фото из соцсетей

«Папа бил меня по голове, бил маму и сестру»

Дома в тот момент была Кристина. Успокоив племянницу, она отправилась к ней домой.

- Полицейские как раз выводили Женю из квартиры, - вспоминает Кристина. - У него были совершенно дикие глаза, он шатался. Я зашла в квартиру. На полу лежали ножи, вилки, ложки. Видимо, в порыве злости Женя переворошил всю кухню. Везде были пятна крови. Малыши Аня и Максим плакали. Племянник говорил: «Где мама? Папа бил меня по голове, бил маму и сестру!» А у Ани были порезы на голове. Потом ее увезли в больницу, а я подхватила Максима и пошла к себе домой.

Утром Наталья скончалась. Она потеряла много крови, получила ранения легкого, селезенки и прочих органов.

- Мы хотели детишек оформить на себя, но нам не разрешили, - говорит Александр. - У нас маленькие зарплаты. Сейчас племянники живут в приемной семье в Перми. В данный момент они уехали на море.Утром Наталья скончалась. Она потеряла много крови, получила ранения легкого, селезенки и прочих органов. В этот же день сотрудники опеки приехали за детьми.

В отношении Евгения возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

- Мы хотим взыскать с Евгения 3 миллиона рублей в счет компенсации детям за причиненный им моральный вред, - говорят родственники убитой женщины.

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