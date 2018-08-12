Пермские туристы: «Наш автобус сломался у Волгограда, а новый мы ждали 16 часов»
Не лучшим образом закончился отдых пермских туристов. Как они рассказали в соцсетях, 10 августа их автобус туроператора «Тройка-тур» выехал из Анапы до Перми.
- Не доезжая до Волгограда километров 100, он сломался, - сообщают туристы. – В автобусе находятся 22 человека, из них 7 детей и несколько пенсионеров. И все это случилось в 30-градусную жару.
Несколько часов туристы стояли на жаре, ожидая, когда автобус починят. Но поломка, видимо, была слишком серьезная.
- Водитель поймал попутный автобус, который довез нас до придорожного кафе, - рассказывает она из туристок Александра. – Там мы провели 16 часов. Конечно, мы покупали воду и заказывали еду за свой счет. Хотя после отпуска у многих деньги уже на исходе.
Туристы рассказывают, что новый автобус для них нашли только в 11 августа в 23-30.
- Мы должны были вернуться в Пермь в 14 часов, но, как нам сказали, приедем примерно в 07-30 13 августа, - говорит Александра.
Но в компании «Тройка-тур» «не видят темы для обсуждения».
- Сейчас все нормально, они уже едут в Пермь, - прокомментировал директор компании. – Автобус сломался, да, но люди живы-здоровы и уже едут.
Ранее мы писали о том, что у пермских туристов автобус сломался недалеко от Ижевска. А еще одни туристы застряли в Башкирии.