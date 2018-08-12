2018-08-12T11:28:11+03:00
Общество

Пермские туристы: «Наш автобус сломался у Волгограда, а новый мы ждали 16 часов»

Пермяки ехали из Анапы и застряли на трассе в 30-градусную жару
Елена КОНОВА
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Не лучшим образом закончился отдых пермских туристов. Как они рассказали в соцсетях, 10 августа их автобус туроператора «Тройка-тур» выехал из Анапы до Перми.

- Не доезжая до Волгограда километров 100, он сломался, - сообщают туристы. – В автобусе находятся 22 человека, из них 7 детей и несколько пенсионеров. И все это случилось в 30-градусную жару.

Несколько часов туристы стояли на жаре, ожидая, когда автобус починят. Но поломка, видимо, была слишком серьезная.

- Водитель поймал попутный автобус, который довез нас до придорожного кафе, - рассказывает она из туристок Александра. – Там мы провели 16 часов. Конечно, мы покупали воду и заказывали еду за свой счет. Хотя после отпуска у многих деньги уже на исходе.

Туристы рассказывают, что новый автобус для них нашли только в 11 августа в 23-30.

- Мы должны были вернуться в Пермь в 14 часов, но, как нам сказали, приедем примерно в 07-30 13 августа, - говорит Александра.

Но в компании «Тройка-тур» «не видят темы для обсуждения».

- Сейчас все нормально, они уже едут в Пермь, - прокомментировал директор компании. – Автобус сломался, да, но люди живы-здоровы и уже едут.

Ранее мы писали о том, что у пермских туристов автобус сломался недалеко от Ижевска. А еще одни туристы застряли в Башкирии.

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