Пермь простилась с известным художником Александром Жуневым

СЕГОДНЯ 14:48 2018-08-11T15:21:19+03:00

Автор «распятого Гагарина» и Есенина на пермском долгострое скончался в поезде

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11 августа в Перми простились с известным художником Александром Жуневым. Родные, знакомые, друзья, а также те, кому нравилось творчество мастера, пришли проводить его в последний путь. Ритуальный зал на Старцева, 61, где проходило прощание с пермским художником, не мог вместить всех желающих, поэтому многие ждали своей очереди на улице.

Проститься с Александром Жунев пришли друзья, родные и почитатели его талантаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

– Он делал наш город красивее и добрее, – говорили пермяки, которые пришли проводить Александра в последний путь. – Мы не можем поверить, что его больше нет с нами. Он будет жить в наших сердцах.

Александру Жуневу было всего 34 года

В зале не звучало никаких торжественных речей, все было тихо и скромно. Вот только мужчины с трудом сдерживали слезы.

- Саше бы понравилось, он не хотел «попсовых» похорон, - отметил вдова.

Она также сказала, что по просьбе Александра, его кремируют.

Александру Жуневу было 34 года. Молодой, талантливый художник возвращался на поезде из Москвы в Пермь, когда остановилось его сердце.

- Саша уснул и больше не проснулся, - рассказала его вдова Анна Жунева. - Остановилось сердце, стучавшее всего 34 года. Саша принадлежал не только и не столько семье; его голова всегда была забита идеями, направленными за пределы тихой частной жизни. Он мечтал преображать мир, делать его ярче и интереснее. И это у него получалось.

Александр Жунев - автор многих известных арт-объектов. Например, в 2009 году он создал портрет Есенина на стене дома в центре Перми. Когда в 2017 году долгострой начали сносить, художник сделал миниатюрную копию для выставки.

Пермский долгострой много лет украшал портрет ЕсенинаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2015 году он создал «распятого Гагарина». 12 апреля, в День Космонавтики скандальное изображение появилось на стене дома, что сразу вызвало волну критики. Художник объяснил свою задумку «распять первого космонавта» тем, что на эту дату выпали сразу два праздника – Пасха и День космонавтики. Скандальный стрит-арт просуществовал на стене пермской многоэтажки не более суток, утром его соскребли со стены коммунальщики.

Скандальный стрит-арт провисел всего день, но навсегда запомнился пермякамФото: архив "КП"

На следующий год он создал портрет Юрия Шевчука. Через соцсети известный рок-музыкант узнал о необычной работе пермского художника, и, отправляясь на гастроли, попросил организаторов обязательно пригласить Александра на концерт. Юрий Шевчук опубликовал в соцсетях фото и написал: «Похож. Хорош. Спасибо, Саш»

Юрий Шевчук оценил свой портрет из опавших листьевФото: архив "КП"

10 августа на электрощите на ул. Ленина вновь появился Спанч Боб. Рисунок, который несколько раз рисовал здесь уличный художник Александр Жунев, восстановил Алексей Илькаев (Sad Face). Губка Боб держит над головой фразу «Я жив».