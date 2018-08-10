2018-08-10T15:32:51+03:00
Общество

Скончался известный пермский художник Александр Жунев, автор «распятого Гагарина»

Александр - создатель портрета Шевчука из опавших листьев и портрета Есенина на стене долгостроя
Елена КОНОВА
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Фото Александра с его страницы "ВКонтакте".Фото Александра с его страницы "ВКонтакте".
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Известный пермский художник Александр Жунев скончался вчера ночью в поезде, который следовал из Москвы в Пермь.

- Саша уснул и больше не проснулся, - пишет Анна Жунева. - Остановилось сердце, стучавшее всего 34 года. Саша принадлежал не только и не столько семье; его голова всегда была забита идеями, направленными за пределы тихой частной жизни. Он мечтал преображать мир, делать его ярче и интереснее. И это у него получалось.

Прощание с Александром состоится 11 августа в 15-00 на Старцева, 61.

- Если вы чувствуете отклик нашей утрате, можете прийти, - пишет Анна Жунева. - Или просто возложить цветы и зажечь свечи возле его работ в городе - этакий флешмоб в память о стрит-арт художнике.

Александр Жунев - автор многих известных арт-объектов. Например, в 2009 году он создал портрет Есенина на стене дома в центре Перми. Когда в 2017 году долгострой начали сносить, художник сделал миниатюрную копию для выставки.

Любимый пермяками портрет Есенина. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Любимый пермяками портрет Есенина.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Также Александр Жунев - это автор «распятого Гагарина», который он созда в 2015 году. Художник объяснил свою задумку «распять первого космонавта» тем, что на эту дату выпали сразу два праздника – Пасха и День космонавтики. Скандальный стрит-арт просуществовал на стене пермской многоэтажки не более суток, утром его соскребли со стены коммунальщики.

Скандальное изображение Гагарина на кресте. Фото из архива "КП" Фото: архив "КП"

Скандальное изображение Гагарина на кресте. Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"

А портрет Юрия Шевчука из листьев художник создал в 2016 году.Через соцсети известный рок-музыкант узнал о необычной работе пермского художника, и, отправляясь на гастроли, попросил организаторов обязательно пригласить Александра на концерт.

Юрий Шевчук опубликовал в соцсетях фото и написал: «Похож. Хорош. Спасибо, Саш.»

Юрий Шевчук опубликовал в соцсетях фото и написал: «Похож. Хорош. Спасибо, Саш.»

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