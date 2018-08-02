2018-08-03T10:40:34+03:00
Общество

Пермячка: «Моего ребенка унизили в детсаду, потому что мы не сдали деньги на выпускной»

Женщина написала жалобу детскому правозащитнику. Но другие родители считают, что она сама виновата в конфликте
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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В одном из пермских детских садов разгорелся скандал. Мама одного из малышей пожаловалась детскому омбудсмену, что ее сына обидели в детском саду. Женщина не сдала деньги на выпускной, и на празднике мальчик остался без подарка. Всем малышам дарили ленточки и канцелярские наборы, купленные на деньги родителей.

- Сына публично унизили, - пожаловалась Наталья Б. - Ребенок рыдал! И все только потому, что мы не сдаем деньги на различные подарки, не участвуем в этих поборах. Могли бы предупредить, и мы бы сами купили ребенку подарок.

Чиновники из департамента образования провели проверку и лишили воспитателей премии за то, что допустили такую ситуацию, не поработали с родителями до праздника, чтобы те договорились между собой. А администрацию садика заставили извиниться перед родительницей и предупредили: поборы с родителей незаконны.

Но родители, чьи дети ходили в садик вместе с «униженным» ребенком, считают, что в произошедшем виновата сама Наталья, а воспитателя наказали незаслуженно.

- У родителей есть своя группа в соцсетях, - рассказывают в родительском комитете. - Еще в начале года мы предложили сразу же собрать по 3 тысячи рублей на подарки и праздники детям - Дни рождения, Новый год, 8 Марта и 23 февраля. Все согласились, но родители Максима перечислили нам только тысячу. Отец мальчика пояснил, что этой суммы на три подарка предостаточно. Максим получил подарок на День рождения, еще мы купили обучающие тетрадки, одна стоит 250 рублей. Остаток - тоже 250 рублей - мы перевели родителям обратно.

Весной начали готовиться к выпускному. По словам родителей, в общей группе мамам и папам сообщили, что для детей хотят купить подарки и памятные ленточки. Родители Максима сдавать деньги не стали, а на самом выпускном, когда их сыну ничего не подарили, мама устроила скандал.

- Во время выпускного Наталья стала бегать за воспитателями, кричать и требовать разъяснить, почему ее ребенка «унизили», - написали родители после утренника заявление на имя заведующей. - Она нецензурно выругалась и замахивалась на родителей со словами «я тебе вмажу».

В разговоре с журналистом «КП», родители объяснили, что заведующая решила не выносить сор из избы и никуда с этим письмом не обращаться

А лишенная премии воспитательница Инна Владимировна объяснила нам, что им запрещено заниматься денежными вопросами.

- Мы готовили детей к празднику - учили песни, стихи, танцы, - говорит воспитательница. - Все остальное - дело родителей, в том числе и подарки на выпускной. Никаких поборов в нашем саду нет. Это точно. Обидно, что облили грязью весь коллектив.

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