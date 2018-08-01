В Перми наказаны воспитатели детского сада, которые лишили ребенка выпускного из-за денег

1 Авг. 15:13 2018-08-01T15:13:52+03:00

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В Перми мама ребенка, который посещал детский сад "Эврика", обратилась к Уполномоченному по правам ребенка. Она написала, что ее сыну специально испортили выпускной вечер, поскольку они не сдали деньги на подарки.

«Выпускной закончился для сына плачевно: ребенка публично унизили и не поздравили на глазах всего детского и взрослого коллектива! - возмущена мама. - Ребенок рыдал! И все только потому, что мы не сдаем деньги на различные подарки, не участвуем в этих поборах. Родительский комитет сделал это намеренно, хотя могли бы предупредить, что будут дарить подарки, и мы бы сами купили сыну подарок, как делали это на Новый год».

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова обратилась в городской департамент образования с просьбой провести служебную проверку.

По итогам проверки воспитателей группы лишили премии, а администрации дошкольного учреждения рекомендовали следить за недопущением незаконных поборов с родителей.

Маме мальчика, чей выпускной был испорчен, были принесены извинения.