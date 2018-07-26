ВИЧ - это касается каждого

26 Июль 11:07 2018-07-26T11:22:21+03:00

Как защитить себя, как жить с этим диагнозом, чтобы качество жизни не изменилось

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По статистике Министерства здравоохранения России, в Прикамье в 2017 году впервые диагноз «ВИЧ-инфекция» установлен у 3705 пациентов, что на 11% больше, чем в 2016 году.

Как защитить себя, как жить с этим диагнозом, чтобы качество жизни не изменилось, рассказала Оксана Микова, заместитель главного врача по медицинской части ГКУЗ «Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».

- Оксана Евстигнеевна, чем можно объяснить рост выявленных случаев ВИЧ-инфекции?

- Диагностировать ВИЧ стали чаще на территории Пермского края в связи с тем, что мы увеличили скрининг. Поясню: количество обследованных пациентов в 2017 году по сравнению с предыдущим годом выросло на 6%. Обследование проводится добровольно в медицинских организациях, в торгово-развлекательных центрах, во время проведения праздничных мероприятий («Небесная ярмарка», «Сабантуй» и др.). Для анонимного бесплатного экспресс-тестирования используется специально оборудованный автобус. Кроме того, начиная с прошлого года, всех водителей, заподозренных сотрудниками ГИБДД в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии, мы тоже обследуем на ВИЧ. В этом году уже наблюдается снижение показателей, за 6 месяцев 2018 года выявлено 1774 новых случаев, что на 0,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

- Известно, что ВИЧ передается тремя путями: при незащищенном половом контакте, через кровь зараженного человека либо от инфицированной матери - ребенку во время беременности и родов. Какой путь передачи инфекции преобладает в Прикамье?

- Почти 70% пациентов в Пермском крае заразились половым путем, 43% из них получили инфекцию при половом контакте с наркопотребителями. Средний возраст пациентов увеличился до 35 - 37 лет. Наша задача сегодня вовремя всем нуждающимся проводить антиретровирусную терапию. Это продлевает жизнь ВИЧ-инфицированному пациенту и делает его менее опасным для окружающих.

- Если будущие родители имеют диагноз «ВИЧ», могут ли они иметь здорового ребенка?

- Безусловно, если будущая мама принимает антиретровирусную терапию. Назначают ее с 14 недели беременности, когда завершилась закладка всех органов. Своевременная химиопрофилактика - это гарантия, что ребенку не будет поставлен диагноз «ВИЧ-инфекция». Именно это и объясняют родителям СПИД-диссидентам наши психологи. При необходимости подключаются полиция и прокуратура. Мы с гордостью отмечаем, что в 2016 году диагноз «ВИЧ-инфекция» не был поставлен ни одному пермскому ребенку.

В Перми работает телефонная служба доверия по проблемам ВИЧ-инфекции.

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