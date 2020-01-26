«Водителя зажало в кабине». В массовой аварии в Прикамье пострадали 15 человек

- Столкнулся автобус и два автомобиля. Водитель зажат на рабочем месте, - сообщили очевидцы ЧП в социальных сетях.

Массовой ДТП с участием рейсового автобуса Пермь- Очер произошло в Нытвенском районе в 8:30 в воскресенье, 26 января.

В ГУ МВД по Пермскому края сообщили, что на трассе "М-7 Волга" водитель автобуса «КАВ3» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «HYUNDAI», который въехал в легковой автомобиль «OPEL».

В пресс-службе краевого минздрава сообщили о том, что в ДТП пострадали 15 человек, среди которых один ребенок. Всех с травмами отправили в больницу. Погибших нет.

Из-за аварии дорога оказалась перекрыта, образовалась пробка. На данный момент организовано реверсивное движение. Сотрудники ГИБДД пытаются устранить последствия аварии.

Сообщается, что водители могут объехать место аварии через Очер, Верещагино и Карагай.

ЧП прокомментировали в министерстве территориальной безопасности Пермского края.

- В службу 112 поступило сообщение о том, что около 9 утра на 414 км автодороги «М7 Волга» произошло ДТП с участием рейсового автобуса «Пермь-Очер» и двух легковых автомобилей, - сообщили в ведомстве. - На место оперативно прибыли все экстренные службы, в том числе бригада Пермской краевой службы спасения со специальным оборудованием. В готовности к вылету находится вертолет санавиации.

Министр Здравоохранения Оксана Мелехова сообщила, что 8 человек в тяжелом состоянии.

- На место оперативно прибыли все экстренные службы, в том числе 9 бригад "скорой медицинской помощи " и 2 бригады из ТЦМК.В готовности к вылету находится вертолет санавиации. Госпитализировано 15 человек, в том числе 1 ребёнок. Погибших в результате аварии нет. По предварительным данным, 8 человек находится в тяжелом состоянии и 7- в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.