Прокуратура и следственный комитет начали проверку после массовой аварии в Прикамье
Утром в воскресенье, 26 января, в Нытвенском районе произошло массовое ДТП. Рейсовый автобус сообщением «Пермь-Очер» выехал на встречку и столкнулся с двумя легковушками. В аварии пострадали 15 человек, среди которых один ребенок. Как сообщили в минздраве, трое человек находятся в тяжелом состоянии. Пострадавший ребенок в удовлетворительном состоянии.
На место аварии выехали прокурор Нытвенского района и сотрудники следственного комитета, чтобы выяснить, из-за чего водитель автобуса выехал на полосу встречного движения.
После проверки будут приняты соответствующие процессуальные решения.
ИСТОЧНИК KP.RU