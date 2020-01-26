2020-01-26T12:27:18+03:00
Происшествия

Прокуратура и следственный комитет начали проверку после массовой аварии в Прикамье

В ДТП пострадали 15 человек
Лилия Абибулаева
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После проверки будут приняты соответствующие процессуальные решения.После проверки будут приняты соответствующие процессуальные решения.Фото: Василий Вахрин
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Утром в воскресенье, 26 января, в Нытвенском районе произошло массовое ДТП. Рейсовый автобус сообщением «Пермь-Очер» выехал на встречку и столкнулся с двумя легковушками. В аварии пострадали 15 человек, среди которых один ребенок. Как сообщили в минздраве, трое человек находятся в тяжелом состоянии. Пострадавший ребенок в удовлетворительном состоянии.

На место аварии выехали прокурор Нытвенского района и сотрудники следственного комитета, чтобы выяснить, из-за чего водитель автобуса выехал на полосу встречного движения.

После проверки будут приняты соответствующие процессуальные решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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