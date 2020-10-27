В Перми наградили победителей фотоконкурса «Кто сказал «гав»

На протяжении месяца пермяки присылали фотографии своих четвероногих любимцев, рассказывали об их характере, привычках и нравах. Фото: архив "КП"

Победители фотоконкурса «Кто сказал «гав» получили свои призы. Напомним, накануне на сайте Комсомольской правды прошел конкурс «Кто сказал «гав». На протяжении месяца пермяки присылали фотографии своих четвероногих любимцев, рассказывали об их характере, привычках и нравах.

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